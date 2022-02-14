مال وأعمال

أشار المركز المالي الكويتي «المركز» في سلسلة تقاريره حول «النظرة المستقبلية للقطاع العقاري لعام 2022» بالمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة الى أن القطاع سيستمر في مرحلة التعافي فيما بعد الجائحة وفي تحقيق النمو المستدام في عام 2022. واحتوت تقارير «المركز» على تحليل وافٍ لأداء القطاع العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2021، وتضمنت تفصيلاً عن الإصلاحات الرئيسة وأهم الأحداث والتطورات التي تؤثر على الاتجاهات الجديدة والناشئة بالقطاع.

وتم إعداد التقارير بالاستناد على «المؤشر العقاري الكلي» الخاص «بالمركز»، وتهدف لمساعدة المستثمرين في تقييم القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية المختلفة كنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، ومستوى التضخم، وخلق الوظائف­، والنمو السكاني، وغيرها من العناصر. وكشفت التقارير عن أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي استقراراً ومن ثم تحسنا ملحوظاً في عام 2022، بسبب عوامل مختلفة من أبرزها ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي العام والإجراءات الحكومية الداعمة.

وكشف ميلاد إيليا، نائب الرئيس التنفيذي، بالاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، بأنه من المتوقع أن يُظهِر القطاع العقاري بالمملكة مزيداً من الاستقرار مع توافر الفرص الكفيلة بإحداث تسارع معتدل في عام 2022 حسبما ورد في تقرير «المركز». ويرى إيليا أنه وبناء على تقييم عوامل الاقتصاد الكلي، من المتوقع في العام 2022 استمرار وتيرة النمو الاقتصادي المتميزة التي حققتها المملكة عام 2021. وذلك سواءً بالقطاعات النفطية أو غيرها. مضيفاً بأن المبادرات الحكومية لضمان ملكية المنازل للجميع والعمل علي جذب إقامة المقار الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة عززت من قوة القطاع العقاري.

ووفقاً لتقرير «المركز» حول النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في الكويت لعام 2022، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في الكويت إستقرارا وذلك إمتدادا للاستقرار الذي حققه القطاع في العام 2021، ويأتي ذلك علي خلفية إعادة فتح الأنشطة الإقتصادية والمنشآت الحيوية بعد الإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا في العام 2020 بالإضافة إلي ارتفاع أسعار النفط والذي يشكل عاملا إيجابيا دافعا بإتجاه إرتفاع نسبة النمو الإقتصادي وتحسن الموازنة السنوية الحكومية. هذا وقد إستعادت في العام 2021 القيمة الإجمالية للتداول في القطاع المستويات التي حققتها قبل جائحة كورونا، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في قيمة التداوال علي قطاع السكن الخاص. ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يتيح قانون الرهن العقاري الجديد المقترح للقطاع السكني الخاص للمواطنين المزيد من خيارات التمويل العقاري.

وفي تعليقه على النظرة المستقبلية لسوق العقار الكويتي، نوّه خالد المباركي، نائب رئيس، الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» بأنه من المرجح أن يؤدي استمرار التعافي القوي بدولة الكويت بعد الجائحة وانتعاش القطاع السكني الخاص إلى زيادة الطلب على العقارات في الدولة، وأن تسهم الصناديق العقارية التابعة «للمركز»، بما فيها صندوق المركز العقاري، وصندوق المركز للعقار الخليجي (صندوق طرح خاص)، في توفير فرصة جيدة للمستثمرين للاستفادة من النظرة المستقبلية المتفائلة للقطاع العقاري عبر الاستثمار في منتجات منخفضة المخاطر، تُدار بحوكمة مستدامة، وتتميز بتنويع أصولها الأساسية.

