مال وأعمال

تماشياً مع التوجه الحالي والتوصيات بالالتزام والتقيد بالاشتراطات الصحية لمواجهة الموجة الحالية من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في البلاد، أكد بنك الكويت الدولي «KIB» على استمراره في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية داخل الأفرع، وذلك لضمان صحة وسلامة كل من موظفيه وعملائه على حد سواء، وحماية كل منهم من خطر الإصابة أثناء العمل أو الزيارة قدر الإمكان، مشيرا إلى استمرار تقديم خدماته المصرفية الشاملة عبر الخدمة المصرفية KIB «أونلاين» وتطبيق KIB للهواتف الذكية، كذلك خدمة مركز الاتصال المتاحة على مدار الساعة.

ومن بين الاحترازات الوقائية التي قام KIB بتطبيقها أخيراً تعقيم جميع أفرعه ومرافقه (كأجهزة السحب الآلي وغيرها) عدة مرات يومياً، مع تعيين طاقم إشرافي لقياس درجة حرارة الزوار والتأكد من وضعهم الكمامات، ذلك فضلاً عن السماح فقط للموظفين ممن تلقوا اللقاحات بالعمل داخل الأفرع، إلى جانب تخفيض عدد الموظفين داخل الأفرع إلى الحد الأدنى الممكن، بما يضمن تسيير الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة المطلوبة في ظل الظروف الراهنة.

كما يستمر KIB بتقديم تطبيقه المبتكر لطلب زيارة الفرع بنظام الحجز المسبق عن طريق استخدام الهواتف الذكية، والذي يقدم لعملائه أيضاً مزايا خاصة تتمثل في الاطلاع على مواعيد عمل الفروع والخدمات التي تقدمها، وتمنحهم الأولوية عند زيارة الفرع للحصول على الخدمات المصرفية في أسرع وقت ممكن، وكذلك معرفة الأفرع المزدحمة قبل طلب الزيارة والحصول على موعد يناسبهم بها أو بغيرها، مما يساعد في تجنب فترات الازدحام وتقليل فترات الانتظار.

وفي هذا السياق، قال رئيس جودة الخدمة في KIB، علي الموسى: «تأتي سلامة موظفينا وعملائنا دائماً في المقام الأول قبل كل شيء، وعليه، حرصنا كـ «بنك للحياة» من خلال تدابيرنا الوقائية، خصوصاً مع التطورات الحالية للمنحنى الوبائي في ظل انتشار متحورات فيروس «كوفيد-19»، أن نكون كياناً مساهماً مع الدولة في تخفيف العبء عن الأجهزة والكوادر الطبية الوطنية، ورفع الحمل عنها من خلال تقليل عدد الإصابات المحتملة».

