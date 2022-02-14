مال وأعمال

استطاع البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه خلال عام 1967 أن يقدم نموذجاً ناجحاً من المنتجات والخدمات المصرفية، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية الرائدة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني ان توسعات البنك في المنطقة، مشيراً إلى أن استحواذ «الأهلي» على بنك بيريوس في مصر منذ 6 سنوات تقريباً كان صفقة ناجحة بكل المقاييس، حيث وصلت شبكة فروعه هناك إلى 44 فرعاً يقدمون جميع الخدمات المصرفية لقطاع الأفراد والشركات.

وأضاف أن «الأهلي الكويتي – مصر» يشكل 20% من مجمل أرباح البنك، مؤكداً أن السوق المصري في نمو مستمر في ظل الزيادة السكانية، إلى جانب الصرف الحكومي المتواصل.

وحول تقلبات الجنيه، أكد بهبهاني أن تقلبات العملة المصرية لم تضر البنك لأن رأسماله بالدولار، مبيناً أن قرار تعويم الجنيه كان قرارا صائباً وظهرت نتائجه لاحقاً. وأشار بهبهاني إلى أن تجربة «الأهلي» في دبي مختلفة تماماً مقارنة مع تجربته في مصر، حيث إن نشاط البنك في الإمارات محدود، لوجود فرعين فقط في دبي وأبو ظبي وفرع في مركز دبي المالي العالمي في ظل منافسة شديدة، وليس بنكاً متكاملاً كما في مصر.

كشف بهبهاني عن إستراتجية البنك الجديدة للتوسع خارج الكويت، بعد النجاح الكبير في مصر. وأضاف أنه لا بد أن يكون التوسع بشكل مدروس ومتأنٍ، وبحجم استحواذ يناسب إمكانيات البنك، بحيث يستطيع التعامل مع أي تقلبات مستقبلية.

حول شركة «أهلي كابيتال»، أشار بهبهاني إلى أن الشركة مملوكة للبنك بالكامل، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية وإدارة الصناديق، كاشفاً عن خطط مستقبلية متطورة للشركة بهدف تحقيق عائد أفضل.

أكد بهبهاني إن كل البنوك الكويتية كانت مستعدة لأزمة جائحة فيروس كورونا (Covid-19)، من خلال اتباعها سياسات أكثر تحوطاً فيما يتعلق باقتطاع مخصصات احترازية استباقية، وذلك بتوجيهات من بنك الكويت المركزي والمحافظ.

كما أضاف: «في سنة الجائحة أخذ البنك الأهلي مخصصات إضافية استباقية، وعند تحليل نتائج البنك في 2021 وحتى الربع الثالث من نفس العام، استطاع البنك أن يحقق أرباحاً كما الحال في مستويات ما قبل العام 2019»، مشيراً إلى أن نسبة الفوائد تعتبر من أدنى المستويات تاريخياً حيث وصلت إلى 1.5%، مما كان له عظيم الأثر على تخفيض الأرباح.

أفاد بهبهاني أن البنك الأهلي الكويتي شارك في عدد من مشاريع البنية التحتية في البلاد، وكان من ضمنها مشاركته في تحالف مشترك مع بنوك أخرى لتمويل إنشاء وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 650 مليون دولار.

حول رأيه بقانون الدين العام الكويتي - الذي لايزال موضع اختلاف بين الحكومة ومجلس الأمة – رأى بهبهاني أن إقراره كان يجب أن يتم منذ زمن بفائدة بسيطة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة العجز في الميزانية، باعتباره أفضل من تسييل الأصول. وأضاف أن التأخير في إصدار القانون خلق مشكلة في ترسية المشاريع المستقبلية التي تعاني من تباطؤ ملحوظ، مؤكداً أن الفرصة مواتية حالياً للاقتراض بسبب انخفاض الفوائد.

أفاد بهبهاني أن البنك الأهلي الكويتي نجح في تحويل نظام الحاسب الآلي المصرفي الأساسي Core Banking في عام 2017 بنجاح، وأصبحت خدمات البنك المصرفية متوافرة على الهواتف الذكية والإنترنت عموماً، وهي آمنة و سهلة للغاية. ولفت إلى أن هناك تأميناً على عمليات العملاء وتعويضهم في حال اختراقها. أما لو كان الإهمال من قبل العميل فإن التأمين لا يغطيه، مؤكداً أن «الأهلي» يتبع نظاماً رقابياً آمناً للحد من الهجمات الاحتيالية.

أكد بهبهاني حرص «الأهلي» على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وتطبيق سياسة الإحلال، كاشفاً عن «تكويت» أكثر من 70% من إجمالي موظفي البنك. وأضاف أن البنك ما يزال في حاجة ملحة لكفاءات خارجية، خصوصاً في إدارات المخاطر والتدقيق وتكنولوجيا المعلومات، لأن تلك التخصصات نادراً ما تجدها متوافرة عند الكويتيين.

وأضاف أن الاهتمام بالخريجين الجدد يعتبر من أولى اهتمامات البنك، حيث تم بتأسيس «أكاديمية الأهلي» للارتقاء بالتدريب إلى مستويات عالية وحثّ الشباب الكويتي وتشجيعه على العمل في القطاع المصرفي.

