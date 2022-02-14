مال وأعمال

أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO) عن انضمام بنك بوبيان بصفة عضو مراقب للمنظمة ليكتمل بذلك عدد الأعضاء المراقبين في المنظمة وهو ما سيسهم في تحقيق مهمة المنظمة التي تهدف إلى تيسير سبل التعاون العالمي في مجالات الإدماج الرقمي وتمكين الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري ان بنك بوبيان حريص على دعم كل الجهود والتطورات التى تتعلق بالخدمات الرقمية ومن بينها الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات ذات الصلة ومنها منظمة التعاون الرقمي التى تركز بشكل خاص على مبادرات الاقتصاد الرقمي التي تدعم الشباب، وريادي الأعمال.

وأضاف «نحن فخورون كوننا أول جهة كويتية تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي باعتبارها المنظمة الدولية متعددة الأطراف التى تهدف لتعزيز الازدهار الرقمي بصفة عضو مراقب حيث تعمل المنظمة حالياً بوتيرة سريعة لتوسيع تعاونها مع القطاع الخاص العالمي، وتعزيز مهمتها المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع.

ومن جانبها رحبت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى بانضمام بنك بوبيان، موضحة «رأيت بنفسي العمل الرائد الذي يقدمه بنك بوبيان في المجال المالي الرقمي، والتزامه الثابت بتمكين الإدماج المالي ضمن التحول الرقمي في الكويت، وأرحب ترحيباً حاراً بانضمامه لمنظمة التعاون الرقمي».

وأضافت « ستستفيد الدول الأعضاء في منظمتنا من الخبرات التي يتمتع بها بنك بوبيان مع مضينا في تنفيذ مهمتنا العالمية المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع».

الأفضل رقمياً

من ناحية أخرى قال التويجري ان بوبيان على مدار السنوات الاخيرة تمكن من الاستحواذ على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بسبب قوة الاستراتيجية التى وضعها لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية رقمية ونمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكافة قنواتها سواء عبر الانترنت او الهواتف الذكية.

وأضاف «رحلتنا مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية».

وأوضح التويجري ان البنك خلال العام الماضي تحديداً كان له السبق في التفوق الرقمي من خلال التوسع في خدمات حساب برايم للشباب الذي أضحى بنكاً داخل بنك باستقلاليته الكاملة عن بوبيان إلى جانب اطلاقنا لأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن وهوNomo Bank الذي يعتبر نتاج لاستثماراتنا في مجال الخدمات الرقمية.

كما وقع البنك اتفاقية هامة في ذات الإطار مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لاطلاق برنامج (مُسرعة بنك بوبيان) بهدف تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة أشكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مُسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت.

