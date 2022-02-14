مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس المال بنسبة 12 في المئة لتعزيز رأس المال الرقابي للمصرف. وقال البنك في افصاح على موقع البورصة: ان الزيادة ستتم عبر إصدار أسهم جديدة تطرح للاكتتاب العام مع حق الأولوية لمساهمي البنك وعبر علاوة الاصدار بقيمة 400 فلس لكل سهم تضاف إلى القيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس تخصص للمساهمين. وأشار الى أنه ستتخذ كل الإجراءات المتعلقة بعملية إصدار الأسهم واعلانها بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك.وتأسس بنك بوبيان عام 2004 وأدرج في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به 317?9 مليون دينار (نحو مليار دولار).

