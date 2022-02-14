مال وأعمال

وافق مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلساً للسهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف العلي في تصريح صحافي بمناسبة اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس لاعتماد البيانات المالية، أن الشركة واصلت تحقيق نتائج متميزة جدا في أدائها خلال العام 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 43.815 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح الصافية لمساهمي الشركة الأم 26.780 مليون دينار، أي بواقع 49 فلساً للسهم الواحد، منوهاً انه بناء على تلك النتائج اقترح مجلس الإدارة أن يتم توزيع 25 % أرباحاً نقدية على المساهمين، أي بواقع 25 فلساً للسهم مقارنة مع 15 فلساً للسهم عن العام 2019.

وبين أن إجمالي الأصول المملوكة للشركة تجاوزت 273 مليون دينار في نهاية عام 2021 مقارنة بمبلغ 259 مليون دينار في نهاية عام 2020، بنسبة ارتفاع 6 %، وأن إجمالي حقوق الملكية بنهاية العام 2021 بلغت 165 مليون دينار بنسبة نمو 20 % مقارنة بنحو 137 مليون دينار في نهاية العام 2020. وأشار الدكتور العلي إلى أن إجمالي حجم الاصول المدارة من قبل الشركة تجاوز 2 مليار دينار في نهاية عام 2021. وأشار الدكتور يوسف العلي إلى أن تلك النتائج جاءت استمراراً للنجاحات والنتائج المتميزة والقفزات النوعية التي حققتها «الكويتية للاستثمار» خلال الأعوام العشرين الماضية سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو النمو في الأصول وحقوق الملاك والقيمة الرأسمالية للشركة والتي تظهرها البيانات المالية والأداء التشغيلي، موضحاً أن مجموع الأرباح التراكمية المحققة للشركة خلال تلك السنوات بلغت نحو 227 مليون دينار (وهو ما يعادل نحو 412 % من رأسمالها البالغ 55.125 مليون دينار)، واستطاعت الشركة خلال نفس الفترة التغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وجائحة كورونا في العام 2020 وأثرهما على الاقتصاد العالمي وربحية واستمرارية وقدرة الشركات على البقاء والاستمرار في النشاط.

وتابع الدكتور يوسف العلي بقوله إن إجمالي الأرباح التي وزعتها الشركة على مساهميها خلال الفترة من 2000 وحتى العام 2019 بلغت نحو 144 مليون دينار كتوزيعات نقدية أي بنسبة 280% من رأس مال الشركة، و5.125 ملايين دينار في صورة أسهم منحة تمثل نحو 10% من رأس المال، هذا إلى جانب اقتراح مجلس الإدارة أن يتم توزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم تمثل 25 % عن العام 2021.

