مال وأعمال

اختتمت أمس فعاليات معرض شركة الخطوط الجوية الكويتية للتوظيف والمقام في المقر الرئيس للشركة خلال الفترة من 10 – 12 فبراير 2022، وقام الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس/ معن رزوقي وعدد من المسؤولين في الشركة بجولة تفقدية للإطلاع على آلية سير عملية إجراء الاختبارات للمتقدمين والتأكيد على تنفيذها بالشكل المتكامل.

وفي هذا الصدد قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة وائل الحساوي: «شهد معرض الخطوط الجوية الكويتية للتوظيف الذي نظمته الشركة على مدار ثلاثة الأيام السابقة، حضور عدد كبير من المتقدمين الذين يمتلكون الطموح والدافع وأصحاب الخبرات السابقة في مجال الطيران للانضمام للطائر الازرق، حيث نجحت الخطوط الجوية الكويتية بتحقيق أهدافها في استقطاب مجموعة متميّزة من الشباب والشابات الذين نأمل بأن يكونوا قيمة مضافة للناقل الوطني للكويت ويمثلونه في كل أرجاء العالم على متن طائراته الحديثة والمتنوعة الطرازات».

وأضاف الحساوي قائلاً: «إن عملية اجراء الاختبارات بكل أنواعها كالاختبارات الورقية واللغة والمحادثة وقياس الطول والوزن وغيرها كانت تسير بشكل منظم وسلس وانسيابية تامة، علاوة على ذلك فقد وفرت الخطوط الجوية الكويتية للمتقدمين الاجواء المناسبة والهادئة لأداء الاختبارات».

وتابع الحساوي: «حرصت الخطوط الجوية الكويتية بشكل كبير على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر ووزارة الصحة بالالتزام بالاجراءات الصحية المتبعة من ارتداء الكمامات والتباعد ووضع الملصقات الارشادية وضرورة الكشف عن شهادة التطعيم الخاصة بـ«كوفيد- 19» للحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا قبل الدخول إلى مبنى الشركة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمتقدمين».

وبين الحساوي قائلاً: «إن الخطوط الجوية الكويتية تسعى من خلال هذا المعرض لاجتذاب أفضل الكفاءات الشابة من الكوادر الوطنية وكل الجنسيات تماشياً مع خططها ورؤيتها وآمالها في الوصول إلى أقصى مستويات التميّز في خدمة عملائها مع إطلاق وجهات جديدة وخدمات متنوعة وجديدة».

اختتم الحساوي تصريحه بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان للفرق العاملة من جميع الدوائر المعنية التي شاركت في تنظيم وانجاح هذا المعرض كما خطط له على مدار الاسابيع الماضية متمنياً للمتقدمين التوفيق والسداد ليصبحوا جزءاً من فريقنا.

