مال وأعمال

كان محبو المغامرة وسباقات السيارات على موعد مع أجواء حماسية في فعالية RoadRush التي تم تصميمها وفقاً لأعلى معايير السلامة تحت رعاية شركة Ooredoo للاتصالات، يوم الجمعة الماضي في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

ورعت شركة Ooredoo الكويت فعالية RoadRush التي هي مجموعة متنوعة من الأنشطة الرائعة التي سمحت للزوار خوض أروع اللحظات والمغامرات وسط أجواء مفعمة بالتشجيع والحماس في أشهر الحلبات الرياضية التي تضمها الكويت.

ومكّنت الفعالية الشباب الكويتي من ممارسة هوايتهم المفضلة رياضة السيارات في بيئة آمنة متكاملة تسهم في إطلاق العنان لقدراتهم ومهاراتهم، وعززت الروح الرياضية لديهم ضمن مجموعة السباقات والتحديات المشوقة بين السائقين.

وفي تعليق له، قال مدير أول- قطاع الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، ناظم الغبرا: «كانت الفعالية متميزة من حيث الهدف الرئيس -المتمثل في تمكين المرأة الكويتية وتعزيز ثقافة الرياضة والترفيه- ومستوى التنظيم الذي تم ضمن الالتزام التام بإجراءات الصحة والسلامة العامة».

وكان للفتيات نصيب الأسد من هذه الفعالية، التي سلطت الضوء على قدراتهن ومهاراتهن على حلبات السباق، حيث تألقن في سباق سيارات الفتيات الاحترافي وأثبتن جدارتهن وحضورهن القوي.

كما وتمكن الزوار من عشاق السرعة الباحثون دوماً عن تجربة جديدة مليئة بالإثراء والحماس والمغامرة وراء المقود، من تعلم القيادة الاحترافية على حلبات السباق والتعرّف على تقنيات «الانجراف» المعروفة أيضاً بـ«الدرفت»؛ هذا بالإضافة إلى سباق سيارات الفتيات الاحترافي و«تجربة ماكلارين» التي تتيح للمشاركين تولي زمام قيادة سيارة «ماكلارين» فائقة السرعة.

ولم تتوان Ooredoo بالتعاون مع RoadRush بإثراء جدول الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها حيث شملت أيضاً حفلات موسيقية وسوق RoadRush ومهرجان ترفيهي يدعم المواهب والمطاعم والكافيهات المحلية، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والجوائز والمفاجآت وذلك التزاماً من الطرفين بتوفير المزيد من التنوّع والمرونة أمام الزوّار.

