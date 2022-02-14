اقتصاد مصر

كشف وزير الإسكان المصري د.عاصم الجزار، عن تفاصيل الطرح الضخم الذي يترقبه المصريون لوحدات سكنية بالمدن الجديدة لفئة متوسطي الدخل، موضحاً أنه سيتم طرح أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة منتصف الشهر الحالي، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بفائدة 3 بالمائة و8 بالمائة متناقصة وعلى أقساط سداد شهرية تصل إلى 30 عاماً، بمساحات تبدأ من 100 متر مربع حتى 150 متراً مربعاً للوحدات السكنية.

أسعار الوحدات

وقال وزير الإسكان المصري في حوار خاص لـالنهار، إن بدء حجز تلك الوحدات السكنية من 15 فبراير الحالي، وجميعها جاهزة للتسليم الفوري ومتاحة أيضاً للعاملين بالخارج طالما تنطبق عليهم الشروط، موضحاً أن أسعار تلك الوحدات تتراوح من 450 ألف جنيه حتى مليون و900 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب المساحة والمنطقة المطروح بها الوحدات وطبيعة المشروع السكني حيث إن الطرح يشمل 3 مشروعات، وهي سكن مصر، ودار مصر، وJANNA، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الجزار، إلى أن هذا هو الطرح الثاني من نوعه من قِبَلِ الصندوق للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مشروعات سكن مصر، ودار مصر، وJANNA ضمن مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بفائدة 3 بالمائة لمتوسطي الدخل، مؤكداً أن الوحدات السكنية المطروحة بالمشروعات الـ3 توفر تنوعاً كبيراً على مستوى المدن والمساحات والأسعار، وتلائم جميع المصريين، وبما يمنح المواطن المصري فرصاً متساوية في الحصول على حقه الدستوري في السكن الملائم، على أن يتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال منتصف الشهر الحالي وحتى 8 مارس المقبل.

15 مدينة جديدة

وتابع وزير الإسكان المصري، أن المدن التي يشملها الطرح 15 مدينة جديدة أبرزها أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - الشروق، بمساحات تتراوح من 100 متر مربع حتى 150 متر مريع، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيهاً كمقدم لجدية الحجز للحصول على الوحدة السكنية.

دار مصر

وأكد أنه فيما يتعلق بمشروع دار مصر فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب

الجديدة - حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيهاً كمقدم لجدية الحجز، بينما يشمل مشروع JANNA طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيهاً كمقدم لجدية الحجز.

وأضاف الجزار أن تخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز، على أن يقوم المواطن بسداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق.

شروط التقديم

وقال وزير الإسكان المصري، إنه لابد من توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ومنها أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي المصري بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/ وللجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

المصريون بالخارج

وتابع أنه لا عقبات لحجز المصريين بالخارج في مثل تلك المشروعات طالما تنطبق عليهم الشروط وألا يكون سبق لهم تخصيص وحدات سكنية أو أراض بالمدن الجديدة أو المحافظات في مشروعات سابقة للوزارة، موضحاً أنه يجوز للأعزب والمتزوج، والأرامل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقات وكذلك العاملين بالخارج التقدم لحجز تلك الوحدات السكنية.

وتابع أنه يمكن للمصريين العاملين بالخارج التقديم في المشروعات التي يتم طرحها، شرط أن تنطبق عليهم نفس شروط التقديم في تلك الطروحات، وأن يكون للمتقدم محل إقامة في مصر، ويتم التقدم والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، وإرفاق صورة إثبات الشخصية، كما يتم تقديم شهادة بإثبات الدخل الشهري التي يتم توثيقها من القنصلية، ويتم إضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل، كما يتم إرفاق صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة أيضاً.

أصحاب المعاشات

وأضاف أن شروط الحجز تتضمن أيضاً أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه على سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40 بالمائة بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8 بالمائة سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أو المُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3 بالمائة سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيهاً للأسرة.

سكن مصر

وقال وزير الإسكان المصري، إنه يجري تنفيذ عدة أعمال بمشروعي سكن مصر للإسكان المتوسط وJANNA، بجانب تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والمشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين بعد تسليمهم الوحدات المخصصة لهم في مدينة القاهرة الجديدة، التي تشهد إقبالاً كبيراً للحجز.

مشروعات القاهرة الجديدة

ولفت عاصم الجزار، إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع الإسكان بمشروعي سكن مصر وJANNA بالقاهرة الجديدة، تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، موضحاً أن تلك الاستثمارات تشمل تنفيذ أكثر من 17760 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 115 متراً مربعاً وحتى 118 متراً مربعاً بسكن مصر، شاملة الربط على المرافق موزعة على 10 مناطق بالتجمع الثالث بالمدينة، بحجم استثمارات يقدر بنحو 5.5 مليارات جنيهاً، بينما مشروع JANNA في المدينة يضم 8760 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين 115 - 130 - 140 متراً مربعاً)، بحجم استثمارات يبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

وأكد وزير الإسكان المصري، أن الوزارة سلمت المصريين والعاملين بالخارج قطع أراضي مشروع بيت الوطن للعاملين، بالحي الرابع منطقة M بمدينة القاهرة الجديدة كاملة المرافق والخدمات، موضحاً أن تسليم قطع أراضي بيت الوطن أيضاً بمدينة العبور للمستفيدين من العاملين بالخارج.

حصيلة بيت الوطن

أوضح الجزار، أن مشروع بيت الوطن يعد من أهم المشروعات التي استهدفت العاملين المصريين في الخارج وتمثل أنجح المشروعات التي خاطبت العاملين بالخارج، موضحاً أنه تم بيع أكثر من 17.750 ألف قطعة بعائدات تقدر بنحو 6 مليارات دولار، للمصريين للخارج في هذا المشروع الذي تم طرحه بأكثر من مدينة جديدة وفي مناطق مميزة أبرزها القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى بيع أكثر من 3000 وحدة سكنية في مشروعات مميزة مثل الرحاب ومدينتي، بجانب 50 قطعة أرض لإنشاء مشروعات خدمية.

وأكد على أنه تم توفير شباك واحد للتعامل مع المصريين العاملين في الخارج بإنهاء الإجراءات بسهولة في المشروعات والأراضي والوحدات السكنية التي تقوم وزارة الإسكان بطرحها لهم توفيرا للوقت والجهد.

وقال إن أبرز شروط أراضي ووحدات مشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج تشمل أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه إقامة سارية في الخارج (أو ما يُعادلها)، وألا يقل سن الحاجز عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، كما أن الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، كما يحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

مشروعات العاصمة الإدارية

أكد وزير الإسكان المصري، أنّه جارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، موضحاً أنّ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبرى شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال وزير الإسكان المصري، إنّ مساحة الحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ 1016 فدانا وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي: 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنياً مختلطاً بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارياً وإدارياً، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية، بينما تبلغ مساحة الحي السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة 885 فدانا، ويضم 22466 وحدة سكنية بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.

73 % نسبة تنفيذ الحدائق في العاصمة الإدارية

وأضاف الجزار أنّ نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصل إلى 73%، وتُعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو 1000 فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار الجزار، إلى أنّ هذا المشروع يحتوي على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية بحيرة القراءة والعلوم- حديقة تعليمية للأطفال- الساحة الاحتفالية- بحيرة الفنون- الحديقة التراثية- النادي الريفي- النادي الرياضي- الساحة المركزية- مجمع المطاعم- السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي.

توجيهات رئاسية

شدد وزير الإسكان المصري، على وجود توجيهات رئاسية مستمرة بتوفير وحدات سكنية لجميع الفئات محدودي ومتوسطي الدخل بالإضافة إلى الإسكان الفاخر لتلبية الطلب على الإسكان، موضحاً أن الوزارة تنفذ مبادرات البنك المركزي المصري التي وجه بتطبيقها الرئيس السيسي بفائدة 3% على أقساط على 30 عاماً. وتابع الجزار، أن الرئيس السيسي، وجه أيضاً بتنفيذ جميع الوحدات السكنية باستخدام أفضل المعايير والجودة مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة من قبل وزارة الإسكان لتسليم تلك المشروعات، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وفر جميع الإمكانات من أجل نجاح المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

