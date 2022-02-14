ديوان Diwan

أكَّد عضو مجلس اتحاد وسطاء العقار مبارك الشمري ان العقار بكل قطاعاته لن يشهد اي هبوط في 2022 بل سيستمر في الصعود وخاصة في العقار السكني نظرا لان العرض اكبر من الطلب ويمكن ان يشهد استقراراً اذا صارت توزيعات جديدة وصدرت قوانين نوعية تفتح افاقاً جديدة في السوق.

ويرى الشمري ان قائمة الانتظار طويلة في الرعاية السكنية وتبلغ 110 آلاف طلب وينضم لهم سنويا نحو 9 آلاف طلب ، ولذا فالكثيرون ينتظرون لسنوات حتى يحصلون على بيت العمر حتى ان هناك من ينتظر ما يقارب 15 عاما، وبالتالي عندما يكون هناك مدينة متكاملة فيكون من الطبيعي ان يكون هناك اقبال علي السكن حتى ولو على الحدود.

وذكر الشمري ان التوزيعات تتم اليوم على الورق ولا يتسلم احد قسيمة بشكل فعلي قبل 4 او 5 اعوام على الاقل وبالتالي من الطبيعي ان نشهد ارتفاعاً في الايجارات بالسكني.

وذكر الشمري ان الطلب الاسكاني كبير فالشباب ينتظر 10 و15 سنة وخلال هذه الفترة يذبحهم الايجار ويدفع ايجارات عالية لان الشاب الكويتي لا يقطن في العمائر ويفضل السكن في المناطق السكنية التي اصبحت غالية وبالتالي يوافق على الحصول على بيت في اي منطقة ويؤجره ويقطن في المناطق السكنية مما ادى الى ارتفاع كبير في الايجارات. وذكر مبارك الشمري ان انتعاش العقار السكني ونزول الفائدة في الودائع وعوائد السكني اكثر واعلى من الاستثماري وليس عندنا استثمار في الكويت غير في العقار وكانت التوقعات بحدوث هبوط في سوق العقار مع تداعيات «كورونا» ولكن حدث العكس وبدأت الشرارة من المنطقة العاشرة حيث الارتفاع الكبير في صباح الاحمد البحرية لان الناس كان مغلقاً عليها في بيوتها ولا يوجد سفر والفلوس موجودة فاصبحت عوائد الاستثمار في الشاليهات عالية، والاقبال كبير عليه واصبحت صباح الاحمد البحرية تسيطر على 70% من مبيعات السوق، وقد ارتفعت الاسعار 100%، وامتد هذا الارتفاع لباقي المناطق وخاصة القرين وابو فطيرة و الفنيطيس والمسايل والعقيلة.

أغلى المناطق

واضاف ان اغلى المناطق السكنية في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير هي منطقة المسايل والتي تباع فيها القسيمة شارع واحد 400 متر بـ 435 الف دينار ويليها منطقة الفنيطيس التي بلغ سعر القسيمة شارع واحد ايضا نحو 420 الف دينار ثم منطقة ابو فطيرة بـ 380 الف دينار للقسيمة 400 متر، لافتا الى ان مستويات الاسعار ترتفع مع اختلاف موقع البيت سواء كان على زاوية او اثنتين او البيت على شارعين. وزاد الشمري ان ايجارات السكني في المنطقة العاشرة ارتفعت بنسبة 15% فالبيت في ابو فطيرة كان يتراوح ما بين 350 الى 380 الف دينار الان بلغ 550 الف دينار لافتا الى ان شقق التمليك تأثرت فالشقة 90 متراً التي لا تحصل على قرض اسكاني انخفضت من 50 الف الى 40 الف دينار بتراجع 20% اما المساحات التي تبلغ 101 متر وسعرها 90 الف دينار وتحصل على القرض الاسكاني فقد بلغ سعرها الان 75 الف دينار.

هدوء نسبي

وعن وضع العقار الاستثماري اوضح الشمري ان الاستثماري في المنطقة العاشرة مركز في 5 مناطق هي الفحيحيل والمهبولة والمنقف وابوحليفة والفنطاس وكلها تقع على الواجهة البحرية وقد شهدت هدوءاً نسبياً مع سفر الوافدين والحجر في المهبولة مما جعل كثيراً من الشركات التي لديها سكن لعمالتها في الانتقال الى المناطق المفتوحة مما ادى الى محافظة منطقتي الفحيحيل والمنقف على المستويات السعرية بها ونسب الاشغال. واضاف ان العقار الاستثماري مستقر نسبيا في 2022 مع التراجعات الكبيرة التي شهدتها الايجارات للوحدات غرفتين وصالة على سبيل المثال التي تراجعت من 280 دينار للشقة الى 220 دينار.

استقرار التجاري

اما عن العقار التجاري في المنطقة العاشرة فاوضح انه في العقيلة والفحيحيل وجزء من المنقف والعرض قليل ولذا حافظ علي اسعاره في ظل الطلب المستمر، لافتا الى انه تم بيع مجمع اليوان مؤخرا بنحو 30 مليون دينار تقريبا لافتا الى ان قسائم التجاري المعروضة في الفحيحيل والمنقف بمساحة 750 متراً يبلغ سعرها ما يقارب من 4.5 ملايين دينار

واوضح الشمري ان العقار الصناعي في الفحيحيل والاحمدي لم يتأثر لان عدد القسائم قليل والطلب اكثر من العرض، لافتا الى ان الشاليهات في خيران اصبحت تئن نسبيا مع فتح السفر والمطارات حيث ازداد العرض حاليا بعد ان كان الطلب عليها كبيراً فترة الاغلاق وبالتالي تراجعت الايجارات، وكذلك الامر شهدت المزارع استقراراً ايضا بعد موجة من الارتفاعات واستقر سعر المتر ما بين 4الى 6 دنانير للمتر ورغم ذلك لا يوجد عرض عليها.

زيادة الرسوم

وعن اكثر المناطق طلبا اوضح ان الطلب كبير على مناطق اسواق القرين وغرب ابو فطيرة والعارضية الحرفية وذلك لان فيها تملكاً والذي زاد التداول عليها وذلك لان القرارات ومشاريع القرارات من البلدية او الحكومة واملاك الدولة بزيادة الرسوم والايجارات وزيادة حصة الدولة من دخل ايرادات القسائم بما يوازي 30% جعل شراء قسائم المؤجرة من الدولة غير مجدٍ، لافتا الى ان هناك صفقات كانت على وشك التوقيع الا ان هذا التوجه ادى الى توقفها رغم انه من المفروض ان الحكومة لا تدخل في متاهات في تحصيل 30 من ايرادات القسيمة وذلك لانه سوف يكلف الدولة موظفين للرقابة ومتابعة الايرادات والحكومة ليس لديهم القدرة لمتابعة التحصيل الامر الذي يفتح باب التلاعب باستمرار القسيمة باسم المالك وتأجيرها للغير لتهرب من الرسوم.

أسواق القرين الأفضل

واضاف الشمري ان اسواق القرين مازال الطلب عليها مرتفعا فالقسيمة الـ 500 متر تباع بـ 1.2 مليون دينار اما المجمع الذي دخله 10 الاف دينار فقيمة المجمع تتراوح ما بين 1.8 الى 1.9 مليون دينار وذلك لان المنطقة بها انتعاش وحركة بسبب المقاهي والمطاعم وبالتالي تشهد نمواً في الاسعار رغم وجود عروض بها. وذكر الشمري ان الرؤية المستقبلية لسوق العقار في 2022 فمن المتوقع ان استمرار صعود اسعار السكني بعكس الاستثماري الذي يترقب عودة الوافدين وكذلك مشروع المصفاة الرابعة سوف يحتاج الى عمالة وسكن لهم مما سيسهم في عودة انتعاش الاستثماري، اما بالنسبة للتجاري فاذا لم تدعم الحكومة شباب المبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة فيظل مستقرا ومتوقعا التعافي لهذا القطاع خلال عامين بعكس الاستثماري الذي سيتعافى خلال عام واحد فقط.

