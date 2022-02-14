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إنّ من عظمة ديننا الحنيف أنه يربي الفرد تربية جماعية سليمة، تبني في شخصيته قيم التعاون والتلاحم مع باقي أفراد المجتمع، فالمؤمن كالبنيان لا يستقل بأمور دينه ولا بأمور دنياه، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا).

ومن واجب المربي أن ينشّىء أبناءه على هذه القيمة العظيمة، من خلال تقديم القدوة العملية والمناخ الأسري الصحي والتعاوني، ثم تحفيزهم على الانخراط في الأعمال التطوعية، وتعويدهم عليه منذ الصغر حتى تصبح الأعمال التطوعية وبذل الخير عادة وسجية، وهذا معلم مهم من معالم بدايات العمل الخيري، وملمح متكرر راسخ يدل على مدى أهميته، وهو دور الوالد في تربية أبنائه على محبة العمل الخيري، وليس ذلك مقصورا على النصح والإرشاد والوعظ والتذكير - رغم أهمية ذلك – ولكن أيضا ما يسميه علماء التربية: «التربية بالقدوة»، فإن الطفل إذا شاهد أباه وهو يمارس العمل الخيري في حياته سلوكا وغاية ؛ فإن حب العمل الخيري وفضيلته تترسخ في نفس هذا الصبي الصغير، حتى تصبح ملكة راسخة لديه لا يتكلف لصنعها، كما أرشدنا لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله (حَافِظُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَعَلِّمُوهُمُ الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ عَادَةٌ)، وكما قال الشاعر: (وينشأ الفتيان منا... على ما كان عوده أبوه).

كانت بدايتي مع العمل الخيري عندما كنت طفلا أشاهد والدي المرحوم طاهر أحمد البغلي يقوم بالعديد من الأعمال الخيرية وكان أهمها:

? الاهتمام الكبير بالأيتام، حيث كان يعاملهم بكل عطف وحنان وباحترام كبير، وكنت أرى الأيتام وهو يقدم لهم الكسوة وما يحتاجونه ويساعد أهلهم، حتى إنهم كانوا يعتبرونه أبا وعما لهم، وعندما كبر هؤلاء الأيتام استمر حبهم وتقديرهم له، وعندما أصبحوا كبارا ولديهم أبناء وجدت أبناءهم يحبوننا نحن أبناءه حبا وتقديرا بسبب كلام والدهم عن والدنا.

? الاهتمام بكبار السن والذين ليس لهم عائل، خاصة في زمن الكويت ما قبل ظهور النفط، ثم بعد ظهوره أيضا، وبخاصة الأرامل المسنات، حيث كان يقدم لهم المساعدات الغذائية والكسوة وغيرها، وكان منهم من يسكن في بيتنا ويخصص لهم غرفة، وكان يتكفل بحج بعض الأرامل المسنات ممن لم يسبق لهن الحج، وكان يقوم بالحج معهن وبرفقة والدتي رحمها الله على حسابه الخاص، ويحرص على أداء مناسك الحج والعمرة فكان يشرف بنفسه على طوافهن حول الكعبة المكرمة على حوامل يحملها المطوفون حول الكعبة.

? كان يسخر منزله الكائن في الديرة لإقامة حفلات الزفاف والزواج لكثير من الأهل والمعارف، وكان كثير المساهمة في بناء دور العبادة، وكان مهتما باستضافة الضيوف في بيتنا بالديرة القادمين من السعودية والعراق والبحرين، حيث خصص مكانا لإقامتهم، وخصص مكانا في محله في سوق البشوت والزل بدون أجر لأحد حملات الحج لتسجيل الراغبين للحج.

ولا شك أن ذكري وتعدادي لهذه الفضائل والأعمال الخيرية والإنسانية التي كان والدي حريصا عليها؛ ليدل على انطباعها في وجداني وذاكرتي بصورة لا تقبل المحو بفعل الزمان، وظهر أثر هذا جليا على تكويني الشخصي وسلوكي الطريق نفسه في العمل الخيري.لقد رأيت من صنيع والدي وبصورة مباشرة وما رأيته في البيت الذي أعيش فيه ما جعلني أدرك صغيرا حلاوة العمل الخيري وفضله. كان صوت والدي رحمه الله يتردد صداه في أعمالي، حيث تربيت وتأثرت بأعماله الخيرية، فقمت بفضل الله وعونه بمواصلة الأعمال التي كان والدي حريصا عليها، فكانت أفكاره ملهمة لي في تلك الأعمال الخيرية التي أرجو لها القبول عند الله سبحانه وتعالى، ومن أبرز هذه الأعمال:

? رعاية جائزة البغلي للابن البار منذ عام 2007 م وحتى تاريخه، وتم تأسيس و إشهار مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في عام 2013 م.

? تأسيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين عام 2007 م، وإشهارها عام 2014 م.

? خصص المجلس البلدي أرضا بمساحة 1000 م في منطقة الرميثية لإقامة صالة أفراح، جار بنائها على نفقننا الخاصة وذلك خدمة للأهالي.

? نفذنا من خلال المبرة والجمعية العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج والحملات التطوعية والخبرية والإنسانية منذ عام 2007م بشكل مهم وخلال فترة جائحة كورونا بشكل خاص والتي كان لها بالغ الأثر على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

إن تلك الخطوط التي اختطها والدي رحمه الله في مسيرته في العمل الخيري هي نفس تلك الخطوط والمسيرة التي أسير عليها، فاهتمامي برعاية وتأهيل المسنين هو النشاط الذي اهتم فيه والدي كثيرا، والأمر نفسه يتعلق بصالة الأفراح حيث كان والدي يسهم في إقامة الأفراح حتى في منزله. تأتي هذه الكلمات كرسالة مهمة لأبنائنا لتؤكد لهم على الدور الذي قام به الآباء والأجداد،الذين نذروا أنفسهم في خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، ورسموا لنا معالم الطريق نحو عمل الخير ؛ الأمر الذي يعني أن واجبنا هو إكمال المسيرة دون كلل أو ملل أو انقطاع ،رحم الله والدي طاهر أحمد البغلي وأجزل له المثوبة، وأنار مرقده وطيب ثراه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ترجمة تطلعات المرحوم والدي، واستكمال مسيرة الخير التي بدأها، فهو نعم المولى ونعم النصير.

