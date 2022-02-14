ديوان Diwan

إن حب الخير والتشوق إلى الإسهام فيه من الأمور الراسخة في نفوس المسلمين، وما نراه من تميز وتنوع في الأنشطة الخيرية والتطوعية يعود أساسًا إلى تمسك الأمة بقطاعها الحضاري وأصولها الراسخة.

ونحن اليوم نحمد اللَّه تعالى على ما نشهده من تنامٍ للوعي بأهمية العمل الخيري، وما نلمسه من تطور في مؤسساته على صعيد الكيف والكم، ولدينا طموح أن يصبح كل مجتمع من مجتمعاتنا عبارة عن ورشة كبيرة تعمل فيها أعداد كبيرة من الرجال والنساء، فالعمل الخيري هو قضية أمة، وليس قضية فئة أو جهة.

مفاهيم ثقافة العمل الخيري

لترسيخ ثقافة العمل الخيري في مجتمعاتنا، نحتاج إلى تركيز وتجميع أكبر عدد من الرؤى والأساليب التي تساعدنا على النهوض فيه،و تعميم ما تم جمعه على جميع شرائح المجتمع بأوسع نطاق ممكن. وتُعرف الثقافة التطوُّعية على أنها تلك الأفكار والأساليب والقيم والعادات المتصلة بالعمل الخيري. كما يُعرف العمل التطوعي: على أنه كل مال أو وقت أو جهد يتم بذله من أجل منفعة الناس وإسعادهم والتخفيف من معاناتهم، كما يقوم بالإحسان لهم ومواساتهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح.

أسباب انخراطنا في العمل الخيري

حث الإسلام على فعل الخير للناس، وتقديمه بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، ووعد الله سبحانه فاعليه بعظم الأجر والثواب، وجني ثماره في الدنيا والآخرة «وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا» فنحن نفعل الخير رجاء الثواب وابتغاء الأجر والمثوبة من الله وحده، وقد رسخ النبي هذه القاعدة في حديثه: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه: السبابة والوسطى»، كما أن العمل الخيري يعتبر عنصراً مهماً في دعم جهود الدولة واستكمال دور مؤسساتها كل فيما يخصه، لتعويض النقص في خدماتها والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

فوائد العمل الخيري الجماعي

وسُبُل نجاحه

فِعْل الخير على نحو فردي فضيلة لا يمكن إنكارها، لكن الغالبية من الناس لا يتذكر فعله إلا عندما يسأله سائل ومن هنا تأتي فضيلة العمل الخيري الجماعي الذي يذكّر الفرد بالإنفاق المستمر، ويفتح أمامه آفاقًا جديدة للعمل الخيري، وتتصف فوائد العمل الخيري الجماعي بوضوح الهدف في الفريق الواحد حتى اكتماله، والفرد يعمل بحماسة أكثر عندما يكون في مجموعة، كما أن اجتهاد مجموعة يكون أقرب إلى الصواب من اجتهاد فرد واحد، كما أنه يزيد من درجة الوعي وتنقيح الأفكار وترشيد المحاكمة العقلية، وتظل الأعمال فيه قابلة للتجديد؛ لا تنقضي بانقضاء عمل فردي واحد، ويكفي أننا بالعمل الجماعي نطبق النصوص الشرعية التي تحثنا عليه.

سمات العمل التطوعي الناجح

? وضوح الرسالة والأهداف والمدة الزمنية لتحقيق الهدف، وأن يتعارف الأشخاص على الخلفيات الاجتماعية لبعضهم البعض؛ لتسهيل التعاون في وقت الشدة، ومحاولة الإبداع في العمل وتجديد الفكرة؛ للتحفيز على الاستمرار، والتركيز على النتائج أكثر من التركيز على خطوات العمل، وأن يعرف الفرد مهمته في الفريق ومسؤوليته الذاتية، والعمل على الوقاية من تحديات العمل الجماعي؛ كسوء الظن، والتعالي على الغير، مع مراعاة احترام تعدد الآراء، والتحضير المسبق للاجتماعات، مع عدم التحفظ على تبادل المعلومات.

? التخطيط السليم فالعمل الخيري المنظم يحتاج دائمًا إلى تخطيط سليم، وأن يظل خيريًّا على الدوام، قيميًّا، مثاليًّا ومتساميًا، فالتخطيط الجيد، والتركيز في تنفيذ ما تم التخطيط المسبق له؛ تجعل ثقافة بركة العمل الخيري المنظم تتساقط على أفراد الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة بأسرها.، فإن تحديد الأهداف، والإتقان في تنفيذها يحتاج من العاملين التكاتف لتعزيز ثقافة العمل الخيري لتعم الفائدة على الجميع.

? تحقيق الالتزام المجتمعي نحو العمل الخيري والتطوعي في مجتمعاتنا عبر التحفيز على المبادرة، مع الارتقاء بالبحث العلمي الخيري. والأعمال الإبداعية عند التي تخدم فكرة العمل الخيري مع الوضوح في الرؤية، والمباشرة عند التنفيذ، وتقديم كل أشكال الخدمات النفعية للناس بأيسر الطرق؛ تجعل ثقافة العمل الخيري تنتشر ويستشعر المجتمع نتائجها الإيجابية.

لكي تتحقق الفائدة المجتمعية من خلال تعزيز ثقافة العمل الخيري وتعم كل أركان المجتمع بطريقة علمية ومهنية نعتقد بضرورة إدراج فلسفة العمل الخيري والتطوعي والإنساني في منهج دراسي للطلبة بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم العالي بحيث يتم توعية المجتمع الطلابي ونشر هذه الثقافة بينهم ويصبحوا من أهم مصادر التوعية للمجتمع، حيث إن غرس قيم ومبادئ العمل الخيري في وجدان الطلبة في المدرسة وتشجيعهم على ممارسة أعمال مجتمعية تطوعية،وتحفيزهم على ذلك عن طريق منحهم درجات إضافية نظير الأعمال التطوعية والخيرية المتميزة في مادة العمل الخيري والعمل التطوعي، وننشئ في داخله فكرة ارتباطه بالمجتمع وانتمائه للوطن، وتكوين القيادة الفكرية والمجتمعية في فكر وقلب ونفوس الطلبة منذ صغرهم وتكبر وتنمو معهم وتستمر طوال مراحل وفترات حياتهم الدراسية والمهنية والعملية.

وأخيرا فإن بركة الوقت، بركة الرزق، بركة الزوجة والأولاد، كلها نتاجٌ طبيعي لبركة العمل الخيري، وأحد روافده... فهنيئاً لمن انشغل بالعمل الخيري؛ ليعيش في سعادةٍ وطمأنينة. إن أبواب الجنة مفتوحةٌ لرواد العمل الخيري، فهي البركة المختبئة وراء العمل التطوعي والخيري والإنساني. وصدق رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: (مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ).

إن ثقافة العمل الخيري تمثل القوة الداعمة والجسر القوي لعبور الأمم إلى بر النجاح والفلاح في مجال الرعاية والخدمات الإنسانية، ولقد استطاعت الدول المتقدمة أن تجعل من العمل الخيري ركنًا أصيلًا تقوم عليه الدولة، من خلال نشر ثقافة العمل الخيري والتطوُّعي بين الأفراد والمؤسسات وتنميته.

