ديوان Diwan

صدر للدكتور عبدالمحسن الخرافي كتاب جديد بعنوان بداياتهم مع العمل الخيري، استعرض فيه وسلط الضوء بالكلمة والصورة والوثيقة على بدايات عدد من الشخصيات في مجال العمل الإنساني والتطوعي والخيري في الكويت، والتي تحولت إلى مسيرة من العطاء الخيري المستمر. ويعتبر الكتاب من الإصدارات الفريدة من نوعها من حيث الموضوع والمضمون والجوهر، والكتاب سيعمق المفاهيم والقيم المجتمعية العريقة في نفوس أفراد المجتمع، وسيستفيد منه إفراد ومؤسسات المجتمع المدني والباحثون والمؤرخون والمهتمون بكتابة وتذوق التراث الخيري وسيسهم في إثراء المكتبة الأدبية والعلمية والفكرية والدينية والتراثية. على حد سواء، والكتاب يشكل بمثابة الدافع للأفراد القائمين على تنفيذ الأعمال الخيرية للمضي قدماً في مجال العمل الخيري والإنساني والتطوعي وخدمة المجتمع وفقاً للخطوط العريضة التي خطتها تلك الشخصيات الكريمة.

