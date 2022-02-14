ديوان Diwan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الايجابيون، اسعد الله صباحكم بالنور والطيبة والمقبولية لأصحاب النفوس الراقية الايجابية. سوف نتحدث في صباح هذا اليوم عبر جريدة «النهار» الصفحة الاجتماعية: أمي وأبي تاج رأسي. عن الطيبة والمقبولية إحدى سمات الشخصية الايجابية وتسمى بالعوامل الكبرى للشخصية. في بداية حديثنا نوضح مفهوم السمة...... السمات بناء نفسي يضم مجموعة من سمات الشخصية تتصف بالديمومة والصيرورة، وتتفاعل مع متغيرات موقفية وسياقية، وتؤثر على السلوك، والمعرفة، والانفعال، والدوافع، والميول، والاستعداد، لتحقيق التوافق النفسي، والاجتماعي، والصحي، والبيئي، ويتحدد في هذا التوافق وظائف عقل الإنسان وأخلاقياته ومزاجه، والتزاماته نسبيا بثبات تنظيم الخبرة، وأسلوبه في التكيف.

فكل سمة تنطوي على عدد من العناصر أو الصفات، على سبيل المثال، إذا كان لدينا مستوى مرتفع من سمة يقظة الضمير، سوف نميل إلى استكمال المهام الأكاديمية، أو المهام المهنية بأسلوب منظم، ونكون مرتفعي الإنجاز والإنتاجية، ونتسم بالدقة والموضوعية والحيوية. وللسمات ثلاثة أشكال:

سمات القدرة: أن يحدد الفرد الأهداف التي يريد أن يحققها.

سمات المزاج : أن يحدد أسلوبه العام وإيقاعه المزاجي استجابة للمواقف والطاقة والانفعال.

سمات ديناميكية (حركية): تتعلق بالدوافع والاهتمامات.

بعد هذه المقدمة المبسطة تعالوا ألان نلقي الضوء على عامل مهم من العوامل الكبرى للشخصية:- الطيبة والمقبولية: يعد هذا العامل الأكثر ارتباطًا بالعلاقات الشخصية، والمقبولية تجعل الفرد قادرًا على مواجهة مشاكل وضغوط الحياة العامة، وتعكس هذه السمة الفروق الفردية في الاهتمام العام لتحقيق الوئام الاجتماعي، ويتسم الذين يتصفون بهذه السمات بالتسامح والثقة، وحسن الطباع، والتعاون والقبول، بحيث يحترمون ويقدرون الآخرين، لديهم ميل لإجهاد أنفسهم في محاولة لمساعدة وإرضاء الآخرين، مثل زملاء العمل، والأصدقاء، والأسرة.

وينقسم عامل المقبولية إلى المستويات الآتية، يأتي في أحد طرفي بعد الوداعة الشخصية المتكيفة، الذي يميل إلى إخضاع حاجاته الشخصية إلى حاجات الجماعة، وعلى الطرف الآخر من البعد يوجد الشخص المتحدي، الذي يكون أكثر تركيزًا على معاييره واحتياجاته الخاصة، على حساب معايير الجماعة، ويصبح في الحالات القصوى نرجسيًا، أنانيًا، كثير الشك. يتكون عامل الطيبة والمقبولية من ستة أبعاد تتمثل بالآتي:

1 - الثقة: الرغبة بالإسهام في الخير للآخرين، واثق في نفسه وفي الآخرين، ويشعر بالكفاءة، وجذاب اجتماعيا وغير متمركز حول ذاته.

2 - الاستقامة : الصراحة في التعامل مع الآخرين، مخلص، ومباشر، وصريح، ومبدع، وجذاب.

3 - الإيثار: حب الآخرين، والتعاون معهم، ومشاركتهم وجدانيا (انفعاليا) في السراء والضراء، غير أناني، ولديه اهتمام بالآخرين.

4 - الخضوع: الامتثال للآخرين بدلا من التشاجر معهم، يقمع مشاعره العدوانية، ويعفو وينسى الإساءة، ويتروى في معاملته للآخرين.

5 - التواضع: عدم التكبر، والبعد عن التنافس مع الآخرين، متواضع غير مشغول بنفسه.

6 - رقة المشاعر: التعاطف مع الآخرين، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية للآخرين.

وبعد أن أوضحنا البروفيل النفسي للسمات الشخصية، نلاحظ أن السمات هي العنصر الأساس في بناء الشخصية، وتعد بنيانًا عقليًا ومعرفيا ووجدانيا لتفسير السلوك الملاحظ من خلال المقدرة ، والمزاج ،والديناميكية الحركية وفق الأبعاد الستة لعامل الطيبة والمقبولية. ومن خلال هذا النموذج للعوامل الكبرى للشخصية ، يمكن لنا أن نصف بعض الشخصيات الحاصلين على نقاط القوة والتي ترتبط بسمات شخصياتهم في العمل الاجتماعي ويتصفون بالطيبة والمقبولية كرواد في العمل الخيري في وطنا العربي والخليج: الدكتور المرحوم بإذن الله عبد الرحمن السميط سفير الإنسانية ورائد العمل الخيري في القرن الإفريقي. ورائد العمل الاجتماعي الخيري في الكويت والخليج الشيخ إبراهيم البغلي، وهناك شخصيات يتصفون في سمات شخصياتهم بالديمومة والديناميكية والصيرورة ومستوى مرتفع من يقظة الضمير والانجاز والإنتاجية ومحركي العمل الخيري الاجتماعي. في الكويت الأستاذ علي حسن، وفي السعودية المدير التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر الأستاذ منصور العامر، ونعلم يقينا أن هناك العديد من الشخصيات الرائدة في مجالات مختلفة في القطاعات الحكومية والأهلية من تتصف سمات شخصياتهم بالطيبة والمقبولية، نحن نهدف من خلال حديثنا عن عامل الطيبة والمقبولية كإحدى العوامل الأساسية للشخصية، أن نرقى بسلوكياتنا إلى مستوى مرتفع من يقظة الضمير والانجاز والإنتاجية ترتبط ارتباطا دالا بالطيبة والمقبولية من أجل مجتمع ايجابي تربى على منهج النبوة المحمدية صل الله عليه وسلم.

أ.د. عبد المنان ملا معمور يوسف بار

أستاذ العلاج والإرشاد النفسي للدراسات ــ جامعة أم القرى