ديوان Diwan

عندما تشاهد لاعب نادي السالمية والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق وليد البريكي كيف يتعامل مع الكرة، يبدو للمتابع كأنه يرسم بقلم ومسطرة حيث الفن والمتعة في صناعة اللعب من خلال التمريرات السحرية والجميلة لزملائه المهاجمين.

ولقد استطاع البريكي ان يسهم كثيرا في تألق الثلاثي السلماوي علي مروي وجاسم الهويدي وبشار عبدالله بكونه لاعبا فنانا يمتلك صفات اللاعب الصانع الذي يحسن صناعة الفرص، وبذلك فإن هؤلاء الثلاثي استفادوا من قدرات البريكي فهو ينفرد بميزة عن الكثير من اللاعبين حيث التحرك في المساحات الضيقة والتخلص من الخصم بكل اريحية مع قدرته على المراوغة التي تغلفها الروعة التي تبهر اي متابع. وعلاوة على ذلك فإن البريكي كان هدافا وله الكثير من الاهداف الحاسمة والرائعة ومن تسديدات مباغتة. ولقد انطلق البريكي مع معشوقته منذ الصغر في الفريج ومن ثم توجه لنادي السالمية بكونه قريبا من سكنه وعمره لم يتجاوز 15 عاما. ومن اول يوم طلب المدرب البرازيلي فريناندو من مساعده المصري احمد صميم تسجيل هذا اللاعب الذي كان يرى له مستقبلا كرويا باهرا وخاصة ان البرازيليين يفضلون اللاعب المهاري وتلك السمات كان تتوافر لدى البريكي. ومن تلك اللحظة اصبح حديث الجميع في النادي نظرا لمهارته الرفيعة ولدرجة انه في اول موسم له مع فريق الناشئين تم اختياره لمنتخب تحت 16 سنة الذي شارك في التصفيات الآسيوية التي اقيمت في بانكوك وهذا ما جعله من اللاعبين الاساسيين في المنتخبات السنية.

ولم يتوقف تميزه على ذلك، بل تمت الاستعانة به للعب مع الفريق الاول وعمره لم يتجاوز 17 عاما في موسم 85-86 وحينها السماوي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين الكبار امثال النجم الكبير محبوب جمعة وفيصل العصفور وباسل عبدالنبي وسعود ليلي واحمد درويش وغيرهم، كما ان صفوف الفريق وقتها كانت تشهد ابتعاد بعض اللاعبين الكبار ولم يستطع الفريق ان يحقق النتائج المرجوة وكافح كثيرا حتى يتفادى الهبوط للدرجة الثانية ولكن في الموسم التالي (86-87) بعدما تعاقد النادي مع الانكليزي ارمسترونغ مدربا للفريق الاول تم الزج بالكثير من العناصر الشابة الصاعدة واستطاع البريكي ان يقدم نفسه بشكل لافت كنجم عطفا على ما كان يقدمه من مستويات طيبة. وبدأ البريكي بالنضوج الكروي مستفيدا من اللعب بجوار مثل هؤلاء اللاعبين الكبار وعلاوة على ذلك ان صفوف الفريق باتت تضم عناصر شابة متقاربة في الاعمار والمستويات وهذا ما مكنهم من احراز كأس الأمير 1993 للمرة الاولى في تاريخ البطولة بعد الفوز على اليرموك 5-0.ولم يكن مشاركا في تلك الفترة مع الفريق نظرا للعقوبة التي فرضت عليه من قبل الاتحاد الاسيوي وبعد انقضاء العقوبة عاد البريكي ليسطر ابداعاته مجددا مع زملائه فكان بمثابة القلب النابض للسماوي في حقبة التسعينيات من خلال تحركاته المميزة في الوسط وصناعته للفرص الهجومية التي تمتاز بالذكاء وخصوصا ان تواجد ثلاثي مثل علي مروي وجاسم الهويدي وبشار عبدالله ومن خلفهم البريكي لا يمكن لاي دفاع ان ينال «الراحة»، ولقد ساهم في الفوز بالدوري العام الذي حققه السماوي في موسم 94 – 95 بعد انتهاء عقوبة الايقاف وشارك في آخر مباريات، كما ان له دور بارز في احراز دوري 1997-1998 رغم انه تعرض قبل نهايته لاصابة بالغه عبارة عن كسر بالساق.

«مدربو الأزرق» لم يفهموه

ونوعية من اللاعبين أمثال البريكي الذين يمتلكون الذكاء الكروي من الطبيعي ان يكونوا في مقدمة تشكيلة اي مدرب طالما انهم من العوامل الاساسية التي تسهم في صناعة الانتصار، الا ان البريكي لم ينل فرصته المثالية مع المنتخب طوال مشواره الكروي رغم اختياره في كثير من المناسبات لكن لم يتم انصافه بالشكل الذي يستحقه، حيث اختير للمنتخب الاول في سن مبكرة خلال مشاركته في تصفيات كأس آسيا 1988 التي اقيمت في ماليزيا ولعب مباراته الاولى ضد باكستان 5- 0 بديلا عن نواف جديد، ووقتها صفوف الازرق تضم لاعبين كبار مثل المرحوم سمير سعيد ومحبوب جمعة ومؤيد الحداد وعادل عباس ووليد الجاسم وغيرهم. واللعب بجانب هؤلاء النجوم يعد حلما لكل لاعب شاب في بداية المشوار ومن ثم لم تتح الفرصة كاملة له بالمشاركة.

وبعد تلك التصفيات تم ضمه للمنتخب الرديف الذي شارك في بطولة كأس العرب في الاردن في نفس العام وشارك في بعض المباريات ونجح من تسجيل هدف الفوز الوحيد على الاردن وكان حينها يشرف على تدريب الازرق المدرب البرازيلي ميغيل الذي واصل تعامله الذي يحمل الكثير من الغرابة مع البريكي اثناء نهائيات كأس آسيا التي اقيمت في قطر بما انه منحه الفرصة في العديد من المباريات في المعسكر التدريبي الذي سبق البطولة وعندما بدأت المنافسات تناساه نهائيا بالرغم من منح عدد من العناصر الجديدة الفرصة وحتى في تصفيات كأس العالم عام 1989 ظل يتعامل معه بالطريقة ذاتها بما انه اشركه في المباراة الاولى ضد باكستان وعاد ليبقي عليه بالاحتياط في مباراتي الامارات.وبعدما تولى البرازيلي اوتاسيليو تدريب الازرق الذي كان يستعد لبطولة الصداقة اعتمد عليه في عدة مباريات وعندما جاءت البطولة الرسمية دفع به امام اوغندا بدلا من يوسف سويد.

واستمرت معاناة البريكي مع جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الازرق في بداية التسعينيات بالرغم من انه بلغ اعلى درجات التألق مع السماوي في تلك الفترة، لكن لم يكن المدربون قادرين على الاستفادة من قدراته ليكون لديهم كلاعب بديل ولدقائق معدودة. ولذلك ان البريكي من اكثر اللاعبين المهاريين الذين حجبت عنهم فرصة المشاركة والابداع بفعل فكر المدربين الذين لم يستطعوا ان يوظفوا ما لديه من امكانيات بالشكل الايجابي وان كان البعض يرجع ذلك لمزاجية البريكي فهذا تبرير مردود عليه فان كان كل هذا الجمال الكروي الذي يقدمه يتهم بأنه مزاجي فقط فهو فعلا يستحق ان يكون مزاجيا طالما انه فنان في نثر السعادة والمتعة في نفوس اي متابع.

والده مؤسس السالمية وابنه قدساوي ينتمي وليد لاسرة رياضية حيث والده المرحوم سالم البريكي من مؤسسي نادي السالمية واشقاؤه صالح لاعب في صفوف السالمية ومثل المنتخب وعبدالله لاعب نادي الكويت والازرق وابنه سالم يلعب في صفوف القادسية. تدريب وابتعاد بعد اعتزاله اللعب اتجه للعمل في المجال التدريبي ونال عدة شهادات تدريبية، وتولى تدريب فرق المراحل السنية في السالمية وبعدها فضل الابتعاد عن المجال الرياضي نهائياً. زعل بيفارنيك اثناء المعسكر التدريبي للسماوي قبل موسم 97-98 ابدى المدرب التشيكي بيفارنيك الذي للتو تعاقد معه النادي تذمره من البريكي، حيث يرى بأنه لا يعطي خلال التدريبات بجدية ولكن اثبت له وليد في المباريات انه عنصر ضروري في الفريق. ولقد استطاع ان يسخر امكانياته بالشكل اللائق مما ادى بالبريكي ان يكون نجما فوق العادة في هذا الموسم.

«الغضروف» منعه من اللعب في «خليجي 10» حرمته الاصابة من المشاركة مع الازرق في «خليجي 10» بما ان المدرب فيليب سكولاري كان قد اشركه في اول مباراة تجريبية ضد فريق ردستار اليوغسلافي اثناء المعسكر التدريبي بالقاهرة.

لكن عقبها لحقت به اصابة خلال التدريب وبعد عودته للكويت تم تشخيص الاصابة عبارة عن تمزق بالغضروف. «ملك الكوبري» امتاز البريكي في المراوغة وتحديدا بـ «الكوبري»، مظهرا قدراته المهارية والفنية بشكل رائع ولدرجة ان الكل كان يطلق عليه «ملك الكوبري» وبالاضافة لذلك انه كان يجيد التسديد وله الكثير من الاهداف الجميلة من التسديدات والكرات الخادعة وبمقدمتها هدفه على العربي في 1990 عندما استقبل الكرة على صدره وعبرها مرتين فوق عامر ياسر ليرسلها صاروخية بشباك المرحوم سمير سعيد.