ديوان Diwan

الكتابة عن الشيخ عبدالله المبارك الصباح، كتابة عن التاريخ، عن رجل الادارة القوي الأمين، رجل يجمع بين طيبة القلب والابتسامة التي لا تفارق وجهه في وقت الاجتماع مع الأصدقاء، وهو نفسه كرجل عسكري نراه حازماً شديد الحزم في تطبيق قواعد العمل، يجمع في شخصيته بين رجل الصحراء الذي يعمل على سجيته وبين رجل الدولة العصري الذي يفكر ثم يخطط ثم ينفذ، لديه عقيدة أن خدمة الوطن هي شرف ما بعدها شرف وسعادة ما بعدها سعادة.

ولد الشيخ عبدالله المبارك في أغسطس سنة 1914، أي قبل وفاة والده بعام واحد، ووالدته هي الشيخة شفيقة، وكما هو معروف أن الشيخ عبدالله هو أصغر أبناء الشيخ مبارك الصباح، الملقب «بمبارك الكبير» بعد أخوانه الشيوخ جابر وسالم وفهد وحمد وناصر ورث الشيخ عبدالله عن والده كل معاني الحزم والشدة وعدم التهاون في القضايا التي تمس أمن الوطن، فالشيخ مبارك هو سور الكويت وحاميها بدأ الشيخ عبدالله مشوار حياته باكراً، إذ أرسله أهله للعيش في البادية، كعادة العرب في الجاهلية وبعد ذلك في الاسلام، والغرض من ذلك هو تعليم الشاب اليافع صغير السن قليل الخبرة بأمور الحياة، تعليمه بشكل عملي على العيش في الصحراء على الطريقة البدوية، بما فيها من بساطه من جهة وخشونة من جهة أخرى، ليتحمل الشاب قسوة العيش مع شح الماء والزاد، والتكيف مع مكونات الصحراء من برودة شديدة في الشتاء وحرارة لاهبة في الصيف.

إن الشيخ عبدالله لم يتخرج في جامعة أكسفورد أو هارفارد أو السوربون، بل تخرج في جامعة الصحراء.. جامعة الحياة، هذه الجامعة لا تمنحك شهادة لتضعها في برواز ذهبي تعلقها في صدر صالة الضيوف ليتطلع إليها القاصي والداني، بل تعطيك الركب والزاد والسفينة والشراع لتقطع بها البرار والبحار بكل ثقة وأمان، إن النشأة البدوية هذه تركت آثارها على خلقه وطباعه، فكان صبوراً قادراً على التحمل، وغرست فيه شيم الشجاعة والكرم والايثار.

عمل الشيخ عبدالله مساعداً للشيخ علي الخليفة المسؤول عن الأمن العام في البلاد وتولى مسؤولية الاشراف على البادية ومكافحة أعمال التهريب، التي ازدهرت سنوات الحرب العالية الثانية وهو ما دفع الحكومة البريطانية في عام 1945 إلى منحه وسام الأمبراطورية الهندية، ثم أصبح مديراً عاماً لدائرة الأمن العام سنة 1942، وهو رجل إدارة كما ذكرنا سابقاً، فهو يرى ضرورة انشاء الادارات والمنشآت لخدمة الوطن والمواطنين، فأنشأ إدارة لشؤون جوازات السفر في العام 1949.

كان الوقت في بداية الخمسينيات والشيخ عبدالله السالم الصباح حاكم البلاد، يتولى مسؤولية بناء مدينة حديثة جديدة على أنقاض الإمارة القديمة ذات البيوت المبنية من الطين والصخر المستخرج من البحر فرأى الشيخ عبدالله السالم وهو المعروف بحنكته وحكمته وبُعد نظره أن يعين الشيخ عبدالله المبارك نائباً له لما رأى فيه من الكفاءة وحُسن الادارة، وتولى الشيخ عبدالله الحكم بالانابة عن الأمير الحاكم لأول مرة في سنة 1950، واستمر بالانابة عن الامير لفترات قصيرة وطويلة حتى وقت تقديم استقالته سنة 1960.

وكان الشيخ عبدالله السالم يغيب عن البلاد لفترات تطول لعدة أشهر يقضيها في الراحة والسياحة في كل من لبنان والهند، وهو شيخ كبير السن وزاهد عن كثير من الأمور الدنيا.

وفي نفس الوقت من الزمن (بداية الخمسينيات) تدفق بترول الكويت إلى أسواق العالم، وبالمقابل تدفقت أموال العالم الى خزينة امارة الكويت، وهنا يجب أن يظهر رجل الادارة الناجح العارف المتمكن من ثلاثة عناصر مهمة للاستفادة من هذه الأموال والعناصر هي: ادارة المال وادارة الأفراد وادارة الوقت كل ذلك بكل حرص وحكمة وأمانة، كانت الامارة في حاجة الى عدد من الادارات الحكومية والمستشفيات والمدارس والطرق والموانئ والمطارات وشرطة لحفظ الأمن الداخلي وجيش وطني قوي لحماية الوطن والدفاع عنه.

عين الشيخ عبدالله السالم الصباح الشيخ عبدالله المبارك قائداً عاماً للجيش سنة 1954، فعمل على زيادة عدد أفراد الجيش الى ما يزيد على الألفين من الجنود والضباط المدربين بعدما كان عددهم لا يزيد على 600 جندي بعد الحرب العالمية الثانية، وزود الجيش بكل الاسلحة الضرورية المناسبة له كالدبابات والمدافع والقطع البحرية العسكرية للدفاع عن الوطن، ورأى الشيخ عبدالله أن كل هذه المعدات لا تعني شيئاً اذا لم يتوفر لها القوى البشرية العاملة لادارتها وصيانتها واستعمالها بكفاءة عند الضرورة فلجأ الشيخ الى الاستعانة بالاخوة العرب ممن كانت لديهم خبرة سابقة في العمل في الجيوش العربية للعمل بالجيش الكويتي، والعمل على تدريب أفراده ورفع كفاءته.

وأنشأ الشيخ عبدالله مدرسة لتدريب الشرطة، ومدرسة اخرى لتدريب افراد الجيش وفرقة لموسيقي القرب واخرى للموسيقى النحاسية يشاركون في غرف الموسيقى في الاعياد والمناسبات الوطنية التي تقام سنويا امام مبنى الامن العام وسط العاصمة، واصدر الجيش مجلته الخاصة باسم «حماة الوطن» لنشر المعلومات والمقالات العسكرية، وقدم من اذاعة الكويت برنامجا اسبوعيا تثقيفيا باسم «ركن الجيش والقوات المسلحة».

ازدادت حركة الطيران المدني التجاري فتأسست شركة الخطوط الجوية الكويتية سنة 1954 على ايدي عدد من رجال المال والاعمال وقامت شركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية وشركة مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية والشركة الجوية البريطانية لما وراء البحار قامت هذه الشركات بتسيير رحلات يومية واسبوعية الى مطار الكويت الدولي ناقلين الالاف من رعايا بلادهم الى العمل في الكويت، فكان لزاما ان يتم الاسراع بتحديث المطار القائم في ذلك الوقت.

الشيخ عبدالله وهو كما ذكرنا عسكري بالفطرة فهو قائد اداري ناجع بالفطرة قام ايضا الشيخ بانشاء وتنظيم الادارة العامة للطيران المدني لادارة مطار الكويت سنة 1956 والقيام بجميع الاعمال التي تخص امور الطيران المدني، وللعلم بان اول مطار اقيم في الكويت كان عبارة عن ارض فسيحة خالية من العوائق والمباني خلف سور الكويت وخلف بوابة الشعب «البريعصي» بمنطقة الدسمة، كانت تستعمل لهبوط واقلاع الطائرات، وكانت الطائرات في ذلك الوقت خفيفة الوزن وصغيرة نسبياً مقارنة بالطائرات في ايامنا هذه.

فرأت الحكومة الانتقال الى مطار الكويت «الثاني بعد مطار الدسمة» وسمي هذا المطار بعد ذلك بمطار النزهة، لان منطقة النزهة وضاحية عبدالله السالم مقامة على ارض المطار السابق «للمزيد من المعلومات بشأن مطارات الكويت راجع كتابي «تاريخ الطيران في الكويت» واستعان الشيخ عبدالله المبارك بالاخوة الاشقاء العرب ذوي الخبرة في العمل بادارة الطيران المدني، فتم تعيين السيد مصطفى صادق وهو عربي من مصر بادارة المطار وادارة الطيران، واستعان ايضا بشركات بريطانية للعمل بهذا المجال، وتم تدريب الشباب الكويتي للعمل بهذا العمل الجديد الذي لم يكن له دراية به.

وفي سنة 1953 وبتعليمات من الشيخ عبدالله تم انشاء مدرسة ونادي طيران الكويت اشترت المدرسة طائرات خفيفة ذات محرك واحد بريطانية الصنع المعروفة باسم «اوستر» وجاء الى الكويت كبير معلمي الطيران السيد بول لاش، وهو مخول من قبل وزارة الطيران في بريطانيا الى منح «اجازة طيار خاص» لكل طيار متدرب بعد ان يطير ساعات معينة مع المدرب ثم يستطيع الطيران منفردا «سولو» وكانت المدربين كلهم من جمهورية مصر العربية وهؤلاء الطيارون الشباب سافروا بعد ذلك الى بريطانيا وحصلوا على «اجازات طيار تجاري» هذه الاجازة تؤهل حاملها العمل بشركات الطيران التجارية، وبعد عودتهم الى الوطني تقلدوا مناصب قيادية مهمة بكل من الادارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية والسلاح الجوي الكويتي.

اسس الشيخ عبدالله المبارك اذاعة الكويت سنة 1952 وكانت تحت اشراف الجيش وقام جندي كويتي «مبارك الميال» بالقاء الجملة الشهيرة التي نسمعها دائما «هنا الكويت» لاول مرة من هذه الاذاعة.

ثم ظهر عدد من شباب الكويت عاملين بهذه الاذاعة كالمذيع حمد المؤمن ورضا الفيلي وحسين الملا علي، وايضا استعان بعدد من اهل الخبرة من العرب لوضع القواعد والاسس الاولى لعملها كالسادة مصطفى ابوغربية وامينة الانصاري وشريف العلمي واحمد سالم وغيرهم.

كان الشيخ عبدالله رجل عروبي وحدوي يفرح لفرح العروبة كاتحاد مصر وسورية في جمهورية واحدة «الجمهورية العربية المتحدة» ويحزن لانتكاسات العرب بقضية فلسطين في حروبها مع اسرائيل، ويقدم المساعدات المالية سرا وعلانية الى الجيش العربي بمصر والجيش العربي بسورية، وكان له ارتباط وصداقة قوية مع الرئيس السوري شكري القوتلي والرئيس جمالي عبدالناصر وبعد ذلك مع الرئيس انور السادات، وكانت كل زياراته تتم عن طريق الدعوة الرسمية كزيارة رجل دولة وليس كزيارة سياحية شخصية وكانت له مكانة خاصة لدى الزعماء فكان يجلس دائما في الصدارة وبالصف الاول وله علاقات وصداقات مع عدد كبير من رجال السياسة والفكر في الوطن العربي، وبالمقابل كانت بريطانيا تعمل له اكثر من حساب لمعرفتهم بتوجهاته القومية العربية الوحدوية، وتظهر دائما عدم الرضا من توجهات الشيخ عبدالله وتأخذ الحيطة والمراقبة على اعماله وانجازاته، وتبحث عن السر والسبب الكامن وراء انشاء مدرسة للطيران وانشاء جيش وطني وزيادة عدد افراده، رغم ان الكويت كنت لاتزال تحت الحماية البريطانية، خشيت بريطانيا من تزايد نفوذ الشيخ عبدالله المبارك برئاسته للجيش وبمنصبه كنائب للحاكم من جهة، ومكانته الرفيعة وسط الاسرة كونه عما لجميع الشيوخ.

وكان يدعو لعدم حاجة المواطنين العرب الى تأشيرة لدخول الكويت،ولا فرق لديه بين مصري او سوري او لبناني او عراقي فيعتبر كلهم اخوة كرام في ضيافة الكويت وطنهم الثاني عملا بشعار «الكويت بلاد العرب».

وفي لبنان كانت له صداقات مع فؤاد شهاب رئيس الجمهورية وسليمان فرنجية وصائب سلام ورشيد كرامي ورياض الصلح وله ايضا صداقات مع الادباء والمفكرين والصحافيين كسليم اللوزي صاحب جريدة الحوادث، وسعيد فريحة صاحب مجلة الصياد، وفريد ابو شعث صاحب جريدة الجمهور، ويدعو الصحافيين الى الكتابة في نشر فكرة الوحدة العربية بين الشعوب ونبذ الخلافات بينهم.

ان حياة الشيخ عبدالله المبارك الصباح حافلة وغنية في كل جوانبها، فهو قدوة حسنة لمن يريد العمل في خدمة الوطن، ان شيخنا الجليل بعد هذه المسيرة الطويلة في خدمة الوطن قرر بحريته وارادته الانسحاب من الحياة السياسية العامة بكل هدوء ودون ان يعلن سبب هذه الخطوة فقدم استقالته من كل مناصبه في ابريل من عام 1961، وتوفى رحمه الله في 15 يونيو سنة 1991 في لندن ودفن في مسقط رأسه تحت تراب وطنه الكويت الذي كان دائما مصدر الهامه وحبه وعشقه.

