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«مسرح الفن».. لسنوات طويلة ارتبط هذا الاسم، بالمخرج المسرحي المصري الراحل، جلال الشرقاوي، الذي رحل عن دنيانا مؤخرًا، عن عمر يناهز 87 عامًا، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي نُقل على إثره إلى العناية المركزة إحدى المستشفيات.

تاريخ عريض يمتلكه «الشرقاوي»، وتحديدًا فيما يتعلق بـ«أبو الفنون»، فرغم أنه بدأ عمله في استديوهات السينما، إلا أن «نداهة خشبة المسرح»، سرعان ما جذبته ناحية الكواليس و«البروفات» ومواجهة الجمهور في القاعة، ليصنع بعد ذلك تاريخًا فنيًا هو الأكثر قيمة في تاريخ «مسرح مصر».

رحلة البدايات

«الفن» لم تكن الدراسة الأولى في حياة «الشرقاوي»، حيث تخرج الراحل ، في جامعة القاهرة عام 1954، وحصل على بكالوريوس العلوم، غير أن شغفه بالفن دفعه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليحصل على بكالوريوس بتقدير «امتياز» عام 1958، ودبلوم إخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم إخراج من المعهد العالى للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج.

في بداية مشواره عمل «الشرقاوي» مدرسًا لمادة «العلوم» وشغل خلال مشواره الفني وظائف عدة منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975 وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية عامي 1975 و1979.

ومن المعروف عن «الشرقاوي» أنه كان واحدًا من رواد ومؤسسي ما عُرف بعد ذلك بـ«المسرح السياسي»، وفي حوار سابق له قال عن إسهامه هذا: «نعم ، كنت سببًا في وجود المسرح السياسي لأنني كنت أذكر الشخصيات باسمها وقدمت أعمالًا جسدت ثلاثة رؤساء في مسرحية بشويش، وأرسلت إلى ألمانيا لعمل ماسكات للسادات وعبد الناصر ومبارك ونابليون وجولدا مائير وصدام حسين».

أشهر الأعمال المسرحية

ومن أبرز مسرحياته «طبيب رغم أنفه»، «الجوكر»، «البغبغان»، «راقصة قطاع عام»، و«ع الرصيف»، «انقلاب»، و«عطية الإرهابية»، وتعد مسرحية «مدرسة المشاغبين» من أشهر المسرحيات التي أخرجها، وذلك للنجاح الكبير الذي حققته، وللجدل الكبير الذي تبعها، نظرا لتأثيرها على العلاقة بين الطالب والمدرس وعلى تنشئة الطلاب.

أزمة «مدرسة المشاغبين»

بعد بدء عرض «مدرسة المشاغبين» خرجت بعض الأصوات لتشير إلى أن المسرحية تسخر من المعلمين وتستهزئ بهم، لكنها في واقع الحال سلطت الضوء على الخلل في النظام التعليمي الذي يعتمد على التلقين والحفظ وليس على الفهم، وفي النهاية انتصرت المسرحية للدور الحقيقي التنويري للمعلم في صورة الأستاذة عفت (سهير البابلي) التي جاءت لتغرس في الفتية المشاغبين حب العلم والرغبة في التخرج لتحقيق أحلامهم، كما قدمت نقدا لاذعا للنزعة المادية المسيطرة على المجتمع في الفترة التي كانت تعرف باسم «عصر الانفتاح».

وقدم «الشرقاوي» رأيه فيما أثير حول المسرحية، وقال: «مدرسة المشاغبين» من أجمل المسرحيات وحملت ثلاث رسائل: الأولى الصراع بين الأجيال، بين الابن وأبيه، فكل الأبناء لديهم رغبة مضادة للأب، والرسالة الثانية كانت من خلال ناظر المدرسة، أو الأب، فهو يمثل سلطة، والابن يمثل الشعب، فهذا صراع دائم، لذلك تطرق العرض للمسرح السياسي، والأخيرة يجب أن نتساءل: لماذا نجحت أبلة عفت فيما فشل فيه الآخرون؟ والإجابة هنا أنها تميزت عن غيرها واحتوت الطلاب بالحب والعلم فبحبها لهم استطاعت احتواءهم، وبعلمها قامت بتعليمهم، وعلى الرغم من أن الأولاد شاغبوا أكثر من اللازم فطغت على الرسائل المقدمة، ولكن وصلت الرسائل، وظهرت شائعات أن الرواية مقتبسة من فيلم أميركي وهذا غير صحيح، فهي جزء من ثلاثة أجزاء كتبها الفرنسي «روجيه فيردمانت»، قدمنا الجزء الأول فقط وهو ما يحتوى على ما قبل التعليم الجامعي.

«الرفض الثاني» و«مواجهة الأزهر»

«مدرسة المشاغبين» لم تكن العمل المسرحي الوحيد الذي تسبب في «أزمة» لـ«الشرقاوي»، فهناك «الحسين ثائرًا وشهيدًا»، وهما مسرحيتان أثارتا الجدل كثيراً منذ أقدم الكاتب الراحل عبد الرحمن الشروقاي، على تأليفهما، وأصدر عبد الرحمن الشرقاوي مسرحية «الحسين شهيدا» في أواخر ستينيات القرن الماضي وأراد الفنان الراحل كرم مطاوع تقديمها على المسرح فرفض الأزهر، وقد كان هذا الرفض الأول لعرض تلك المسرحية التي تتناول حياة الحسين واستشهاده.

وأرجع «الأزهر» أسباب الرفض - آنذاك- إلى أنه «لا يجوز تجسيد العشرة المبشرين بالجنة وآل البيت على خشبة المسرح،،وقد تسبب ذلك الأمر في جفوة بين شيخ الأزهر عبد الحليم محمود وعبد الرحمن الشرقاوي حينذاك».

بعد مرور 20 عامًا على «رفض الأزهر»، سعى «الشرقاوي» لإخراج المسرحية حيث اختار الفنانة الراحلة سهير البابلي لدور السيدة زينب، وقد كان طامحا بشدة لإخراج هذه المسرحية للدراما الكثيفة التي تقدمها وفنون التشخيص العالية التي يمكن أن تطرحها وبناء على ذلك تقدم بطلب إلى الأزهر للموافقة على خروج المسرحية للنور. وفي لقاء جمعه والإعلامية هالة سرحان، سرد «الشرقاوي» تفاصيل وكواليس محاولاته لإقناع الأزهر، ومن بعد مجمع البحوث الإسلامية في مصر، بالموافقة على عرض المسرحية، حيث قال:«في سنة 2000 حين بدأ حسني مبارك التمهيد لتوريث الحكم لابنه جمال، خرجت الروايتان وبدأت أعدهما كعمل مسرحي، بعد ما اتصلت بحرم الراحل عبد الرحمن الشرقاوي، وابنه الدكتور أيمن، وحصلت منهم على الموافقة، وعملت إعداداً وكنت عامل الواجهة الرئيسية هي التوريث، وقلت: مش هروح الرقابة، أنا هروح الأزهر مباشرة».

وأضاف: «روحت ومعايا الفنانة سهير البابلي والتقينا بالدكتور أحمد كمال أبو المجد، وحكينا القصة، فقال: ده مشروع عظيم، إنما أنا مفيش في إيدي حاجة، ولابد من الرجوع للأزهر!!.. نزلنا من عند الدكتور أحمد كمال أبو المجد، واتصلت بمكتب الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، رحمه الله، وبالفعل خدت ميعاد. وقعدت كتبت مذكرة بكل التفاصيل، وذهبنا ومعايا سهير البابلي، والدكتور طنطاوي، قابلنا بكل ود ولطف كعادته، وبعد ما شرحت وجهة نظري، قال: أنا من ناحية المبدأ موافق على هذا المشروع، إنما لا بد من موافقة مجمع البحوث؛ فأنا هعرض الأمر عليهم ونشوف».

«الشرقاوي» أكمل: «وبالفعل عرض الأمر على مجمع البحوث و«قامة القيامة»، وبدأوا ينشرون آراءهم الرافضة وبتوحش في الصحف قبل ما يصدرون قراراً.. فذهبت لشيخ الأزهر مرة أخرى، وقلت له: ممكن أقعد مع أعضاء مجمع البحوث، وأناقشهم وأشرح لهم وجهة نظري؟.. قال لي الشيخ طنطاوي: بس دول بيجتمعوا مرة في الشهر..فقلت له: لو سمحت الشهر الجاي أقعد معاهم. وبعدها بأسبوع أتى لي خطاب: ينعقد في 26 أكتوبر 2000 الاجتماع الشهري لمجمع البحوث الإسلامية، وندعوك للحضور».

وقال «الشرقاوي»: ذهبت في الموعد المحدد، وعرضت وجهة نظري، وأجبت على كل أسئلة أعضاء مجمع البحوث، وبالأخص ما قيل حول: «أنت هتعمل فتنة بين السنة والشيعة.. أنت بتحرض الجمهور أن يقف أمام الحاكم متخذين الحسين مثلًا ونموذجًا»، وغيرها، وبعد حوالي 40 دقيقة من الحوارات المستمرة، انحاز إلى صفي بعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وبدأوا يتبنوا وجهة نظري، وبدأت أصواتهم تعلو على بعض، فالإمام الأكبر رحمة الله عليه، قال لي: «مبسوط يا أستاذ شرقاوي، أدي أنت جيت وحضرت الاجتماع، وشفت المناقشات، أتفضل حضرتك بقى وإحنا نكمل مناقشات لوحدنا».

يشار هنا إلى أن مناقشات لجنة «البحوث الإسلامية» انتهت إلى «الرفض الثاني» لعرض المسرحية، وكان من ضمن أسباب الرفض أن «منع العرض أولى لتجنب الفتن التي يمكن أن يثيرها عرض مسرحية الحسين شهيدا لكونها قد تثير مسائل غير مستحبة يتداول فيها البعض آراء السنة والشيعة، والتفاصيل التي تتعلق بحادثة استشهاد الحسين».

ليلة «ضرب إلهام شاهين»

«معركة الأزهر والرفض» أظهرت جانبًا من جوانب «شخصية الشرقاوي»، وهو جانب «الصرامة والإصرار»، وهناك جانب آخر تميزت به شخصية المخرج الراحل، وهو جانب «النظام» الذي أشار إلى أنه تعلمه من «المسرح»، وهو جانب أسهم في بعض الأحيان في صناعة بعض الأزمات التي كان «الشرقاوي» طرفًا أساسيًا فيها، ومن أبرزها أزمته مع الفنانة إلهام شاهين التي دخلت في أزمة حادة معه، وصلت إلى ساحات المحاكم، وذلك بعد اعتدائه عليها في المسرح، أثناء عرض مسرحية «افرض» في العام 1984، التي شارك في بطولتها حسن عابدين بجوار إلهام شاهين. واتهم «الشرقاوي» إلهام شاهين بأنها تركت العرض المسرحي فجرًا وغادرت، وخالفت التعليمات التي أصدرها بألا تستضيف أي زوار في غرفتها، وهو ما لم تلتزم به حيث كانت تستقبل زواراً بشكل يومي، وأشار إلى كونه غضب هو وبقية نجوم العرض من تصرفات إلهام شاهين، وكان دائماً ما يعقد اجتماعاً بها، ويتواجد فيه بقية الممثلين لينبه عليها ألا تستضيف أحداً في غرفتها، خاصة وأنها كانت شابة حديثة التخرج وتاريخها ليس بالكبير، وأنه توعدها وقتها بأن يضم قصصاً كثيرة عنها في مذكراته، التي كان يكتبها في ذلك الوقت وصدر منها الجزء الأول، حيث شدد على أن الجزء الثاني سيتضمن تلك الروايات.

حادثة «افرض» روتها «إلهام» من جانبها، وأكدت أن «الشرقاوي» ضربها في تلك الليلة التي غادرت فيها العرض، ثم لحقها إلى خارج المسرح كي يستمر في ضربها بالقدم، كاشفة أنه طرد ضيفها وزميلها أشرف زكي (نقيب الممثلين حالياً) في تلك الليلة. وأوضحت أن «القرار الذي اتخذه الراحل بمنع قدوم الضيوف إلى الممثلين جاء بعد 3 أشهر من العرض، وبالتحديد حينما زارها منتج سينمائي وعرض عليها العمل في فيلم من بطولة محمد صبحي».

كما أشارت «إلهام» إلى أن «جلال الشرقاوي طلب منها وقتها أن ترفض لأن صبحي عدوه وبينهما قضايا، وإلا أصبحت عدوته، وهو ما لم توافق عليه شاهين، ما دفع المخرج لإصدار قراره الصارم».

