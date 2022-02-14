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ضمن ندوات البرنامج الرئيسي «اللقاء الفكري» بالدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب جاءت ندوة «رؤى في الفكر والسياسة»، والتي أقيمت بالقاعة الرئيسية والتي استضافت المفكر والسياسي الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية.. حاشدة بالحضور من رواد وجمهور المعرض وكان د.هيثم الحاج رئيس المعرض رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في مقدمة حضورها.

مذكرات رحلة مصري

واستهل د. محمد عبده بدوى مقدم الندوة الحديث بالإشارة إلى د. الفقي وقال: إنه يعد إحدى الشخصيات البارزة في المجال السياسي والفكري والثقافي والبرلماني.. كما انه صاحب إسهامات كثيرة لا يمكن إغفالها في الحياة السياسية والثقافية والفكرية في مصر على مدى نصف القرن الأخير.. وخاض رحلة طويلة من العمل السياسي والدبلوماسي وفي كل المجالات التي عمل فيها والمناصب التي شغلها كانت كلمة السر لديه هي «الثقافة».

وتطرق الفقي في مستهل حديثه إلى مذكراته التي صدرت حديثا بالقاهرة وحملت عنوان «الرواية رحلة الزمان والمكان» وقال: إنه اختار شيئاً مختلفاً في هذا الكتاب بأن جعل نفسه جزءاً من الوطن وتحرك معه بالداخل والخارج مشيرا إلى انه كان متحرياً الصدق والصراحة والمصداقية المطلقة وهو يتحدث عن رحلته منذ طفولته والمراحل المختلفة التي مر بها عبر مشوار حياته والمنعطفات الحادة التي مر بها والمناصب التي شغلها.. والبلاد التي زارها.. فضلا عن انعكاس كل هذه الخبرات على مكوناته الفكرية والإنسانية.

وأكد الفقي انه قرر أن لا يفعل مثل ما قام به الآخرون عند كتابة مذكراتهم حيث هناك من يركز- بشكل كبير- على انجازاته ومواقفة البطولية وميزاته ويغفل- إلى حد ما- أخطاءه والمواقف السلبية التي مر بها.. مشيرا إلى انه اعترف بأخطائه قبل مزاياه وراعى ألا تتأثر علاقته بالناس بسبب ما يكتبه لافتاً إلى انه طلب أن تصدر طبعة شعبية لتناسب الشباب حتى تكون المذكرات متاحة أمامهم ومن يجد فيهم ما يفيده سيكون شيئاً جيداً جداً.

وكشف أن المذكرات عبارة عن رحلة مصري تعرض لموجات من الحياة ولم يستسلم بكل ما جاء بها وظهر كما هو بدون ادعاء أو تزييف مستطرداً انه لم يقصر الحديث عن بطولاته بل كان في رحلته- التي أوردها في كتابه- نجاحات وإخفاقات مثل أي إنسان لا تسير حياته في نجاح دائم أو إخفاق مستمر.

وتوقف «الفقي» في لقائه الفكري عند الحديث عن نشأته بمحافظة البحيرة بدلتا مصر قائلاً: ان السنوات الأولى حاكمة في حياة أي إنسان لافتا إلى انه من أبناء القرية المميزين لكنه عاش مثل الآخرين وتحدث عن والده موضحاً انه كان محبوباً وله شعبية بارزة وكان يرافقه في أوقات عمله واكتسب من ذلك خبرات كثيرة.

وحرص الفقي على توجيه حديثه للشباب وطالبهم بضرورة الاحتكاك والاهتمام بقضايا الوطن والمشاركة الفاعلة بها وأن يبتعدوا تماماً عن موقف المتفرج أو المشاهد الصامت أو حتى الناقد أو الناقم لافتا إلى فترة التحاقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وشغله منصب رئيس اتحاد الطلاب فضلا عن انضمامه للتنظيم الطليعي الذي كان تنظيماً بالغ الأهمية خلال حقبة الستينيات وكيف تعلم انه من الضروري أن يكون هناك نوع من الوصال والتواصل حتى لو اختلفت مع الأخر بدلاً من الرفض والصياح بعيداً.

وعن علاقته ورئاسته لمكتبة الإسكندرية قال: إن علاقته بالمكتبة ليست وليدة الفترة الحالية التي أتولى فيها رئاستها وإدارتها بل إن العلاقة مع المكتبة العريقة كانت منذ فترة طويلة مضت حيث بذلت جهداً كبيراً بالمكتبة أثناء عملي سكرتيراً لرئيس الجمهورية للمعلومات في عهد الرئيس حسني مبارك..

