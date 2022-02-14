ديوان Diwan

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن فتح باب التسجيل أمام الرسامين والناشرين المتخصصين بصناعة كتب الأطفال للمشاركة في المنح التي تقدمها منصة صُنَّاع كتاب الطفل «أفق» حيث تستقبل الطلبات حتى الأول من مارس المقبل لتعلن نتائجها بالتزامن مع الدورة القادمة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وتدعم منصة «أفق» صناع كتاب الطفل العربي بهدف توفير محتوى بصري عالي الجودة وملائم للأطفال من مختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الرسامين والمؤلفين والناشرين ومواكبة أحدث التقنيات الفنية في مجال إنتاج كتب الأطفال.

وتمنح هيئة الشارقة للكتاب عبر منصة «أفق» دعماً مالياً لكتاب الطفل العربي بقيمة 1500 دولار يحصل عليها الرسام عن الكتاب الواحد ويحق لكل رسام وناشر التقدم للحصول على دعم كتابين كحد أقصى.

وقالت خولة المجيني المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل «يضع مهرجان الشارقة القرائي للطفل في واحدة من أهدافه الرئيسة دعم وتطوير صناعة كتاب الطفل والنهوض بمهارات صناعه من ناشرين ورسامين وكتاب ومن هنا تفتح منصة -أفق – باباً للمنافسة الإبداعية وفرصةً لتقديم أعمال نوعية تثري مكتبة الطفل العربي وتسهم في بناء أجيال جديدة قادرة على تحقيق تطلعات بلدانها».

وأشارت إلى أن كتاب الطفل في العالم يشهد تطوراً كبيراً على صعيد المحتوى والإخراج الفني ويبذل الرسامون جهوداً لتقريب المحتوى من أذهان الصغار بقالب جمالي يناسب أعمارهم وما تقدمه منصة «أفق» من دعم يدفع صناع كتاب الطفل في العالم العربي إلى مواكبة التطورات الفنية في عالم كتاب الطفل لتطوير الجانب البصري من كتب الأطفال وتعزيز الشراكة بين الرسامين والناشرين.

وتوفر منصة «أفق» بيئة تجمع العاملين في قطاع النشر المتخصص بكتاب الطفل على المستوى العربي والعالمي كما تشجع العاملين في القطاع على الحوار وتبادل التجارب.

