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أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن بدء العد التنازلي لطرح أغنيتها الجديدة باللهجة اللبنانية بعنوان «ليلية» والمقرر صدورها في الأيام المقبلة بمناسبة عيد الحب.

أطلّت مايا دياب بفيديو تشويقي عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلاله أنها شخصية رومانسية، وبالنسبة إليها «الحب» هو الأهم في الحياة.

كما كشفت مايا أن أوّل مرّة اعترف لها شاب بحبّه كانت في المدرسة، وأشارت إلى أن أجمل لحظة حب بالنسبة لها كانت لحظة ولادة ابنتها الوحيدة، مؤكدةً أن «كاي» هي الشخص الوحيد الذي تقول له «بحبك تتخلص الدني».

وأيضًا قالت مايا دياب إنها من الأشخاص الذي يضحون من أجل الحب وعبّرت في ختام حديثها عن رغبتها في الوقوع بالغرام قائلةً: «عبالي انغرم».

