أردوغان في أبوظبي.. شراكة لنصف قرن قادم

عربيات ودوليات

أبوظبي – أنقرة – الوكالات: بدأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امس زيارة رسمية تستغرق يومين، إلى الإمارات، تلبية لدعوة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي طريقه الى ابو ظبي أكد الرئيس التركي أن الحوار والتعاون بين بلاده والإمارات العربية المتحدة يحملان أهمية من حيث الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها. وقال في مؤتمر صحافي، عقده امس بمطار أتاتورك في إسطنبول، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و أن وفدا كبيرا يرافقه خلال الزيارة.

وبحسب وكالة «الاناضول» التركية يرافق أردوغان في زيارته وزراء، الخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية، نورالدين نباتي، والتجارة، محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، والنقل والبنى التحتية، عادل قره إسماعيل أوغلو، والثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، والزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وأشار الرئيس التركي الى أن آخر زيارة أجراها إلى الإمارات كانت عام 2013، حينما كان رئيسا للوزراء. ونوه أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة، مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى أنقرة، في نوفمبر الماضي وأردف «من خلال زيارتي هذه، نهدف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الزخم الحاصل في علاقاتنا والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه مجددا». وأضاف «خلال زيارتي، سنتخذ معا الخطوات التي ستحدد شكل 50 عاما جديدة من صداقتنا وأخوتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحيي الذكرى الخمسين لتأسيسها». ومضى قائلا «الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات العربية المتحدة يحملان أهمية من حيث السلام والاستقرار في منطقتنا بأسرها». وأكد أن تركيا لا تميز بين أمنها واستقرارها وأمن واستقرار كل الدول الشقيقة في منطقة الخليج. وفي مقال نشرته صحيفة «خليج تايمز» الإماراتية قبيل زيارته، كتب الرئيس التركي أن «تركيا والإمارات يمكن أن يسهما معا في السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي»، مضيفا «سيكون لهذا التعاون انعكاسات إيجابية ليس فقط في العلاقات الثنائية ولكن أيضا على المستوى الإقليمي». وبحسب وسائل إعلام تركية، سيجري التوقيع خلال الزيارة على 12 اتفاقية في عدة مجالات بينها الإعلام والاتصالات، والصناعة الدفاعية، والشحن البري والبحري، والزراعة، والتكنولوجيا، والصحة وغيرها. وكتب المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي انور قرقاش على تويتر عشية وصول إردوغان ان الزيارة «تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين».

وخلال زيارة ولي عهد أبوظبي لتركيا، جرى تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك غداة تسجيل الليرة التركية انخفاضا كبيرا أمام الدولار. ويرغب إردوغان في جذب استثمارات جديدة لبلاده التي تعاني من مستوى تضخم قياسي هو الأعلى منذ 2002. ومن المرجح ان يزور السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وسيجري إردوغان محادثات مع المسؤولين الإماراتيين قبل ان يزور جناح تركيا في معرض إكسبو دبي اليوم.

