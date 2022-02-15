قوات الاحتلال تقتل فتى فلسطينياً في جنين

عربيات ودوليات

جنين – الوكالات: قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فتى فلسطينيا خلال مواجهات قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت الاثنين وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأنباء الرسمية «وفا» وقالت وزارة الصحة إن محمد أبو صلاح (17 عاما) قتل في بلدة السيلة الحارثية وأشارت «وفا» إلى أنه «استشهد خلال مواجهات» اندلعت بعد أن «اقتحمت» قوات إسرائيلية البلدة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته دخلت مع شرطة الحدود إلى البلدة «لهدم طابق من المنزل الذي يقيم فيه الإرهابي محمد جرادات». وأضاف أن جرادات وآخرين نفذوا أخيراً عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن يهودي في الضفة الغربية.