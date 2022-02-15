التحالف يدمر منظومة التحكم بمسيَّرات الحوثيين

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الرياض – الوكالات: نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات جوية شمال صنعاء. مشيرا الى ان الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية. وأضاف التحالف «دمرنا منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات» مشددا على أن «الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفي إطار القانون الدولي الإنساني». وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية. وقال إنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير. كما طلب من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فورا، مضيفا «أجرينا اتصالا بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبنا إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء».