«القضاء الأعلى» العراقي يدعو إلى تعديل الدستور

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بغداد - الوكالات: دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، امس الى تعديل الدستور الذي اقر عام 2005، مشيرا الى المواد التي يجب تعديلها. وقال زيدان خلال مقال نشر على موقع المجلس ان «دستور سنة 2005 صيغ في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية ومعظم من اشترك في اخراجه بالشكل النافذ حاليا، هم في مقدمة الداعين الى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي الذي وصل الى مرحلة خرق الدستور في اكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية».

وأضاف ان «أكثر النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة الى تعديلها هي المواد التي تسببت احكامها في تعثر تشكيل السلطات ومنها تلك التي تشترط موافقة اغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب». وتابع «أما الاشكالية الدستورية الأهم هي صياغة المادة (76) من الدستور التي نصت على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عددا) بتشكيل مجلس الوزراء ان المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا هي (القائمة او الكتلة الفائزة في الانتخابات) على اعتبار ان هذا التفسير هو الأقرب الى منطق التنافس الانتخابي».

وبين رئيس مجلس القضاء العراقي، ان «مجلس النواب امام مسؤولية تاريخية وواجب وطني يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية المتقدم ذكرها سيما وأنها مواد ليست خلافية وانما قابلة لاعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق او فراغ دستوري مستقبلا». وشدد على ضرورة تعديل المادة (76) والنص على مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة او القائمة الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد استكمال اجراءات انتخابه دستوريا، وهذا يحسم الجدل المستمر منذ سنة 2010 والى الآن فيما لو تمت صياغة النص بشكل دقيق وواضح في الدستور، وفقا لقوله. في غضون ذلك بدأت قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود بارزاني امس اجتماعات مغلقة للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية بعد يوم من اقصاء المحكمة الاتحادية لمرشحه السابق هوشيار زيباري.

ونقل موقع «ايلاف» الاخباري عن مصدر كردي قوله ان عملية الاتفاق على المرشح تجري ايضا بالتنسيق بين الحزب وحليفيه التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر الذي يضم تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ايضا.

من جهته كشف مصدر مسؤول في الحزب ان الحزب تقدم بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الى رئاسة مجلس النواب العراقي في اليوم الأخير لمهلة تقديم اسماء المرشحين. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة «شفق نيوز» الكردية المقربة من الحزب ان المرشحين هم القياديين في الحزب كل من: فاضل ميراني وفؤاد حسين وآزاد براوري مشيرا الى ان قيادة الحزب ستختار واحدا منهم ليكون المرشح الوحيد للحزب الى منصب رئيس الجمهورية.

