أوكرانيا تتراجع عن «تلميح يرضي روسيا»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ان تطلعات اوكرانيا الى الانضمام الى حلف «الناتو» والاتحاد الأوروبي منصوص عليها في دستورها وستظل الأولوية المطلقة للبلاد.

وقال سيرغي نيكيفوروف في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء «هذا المسار لاينعكس فقط في الدستور بل يحظى ايضا بموافقة السلطات والمجتمع الكاملة».

وجاءت تعليقات المتحدث ردا على ما قاله السفير الأوكراني لدى بريطانيا، فاديم بريستايكو في مقابلة مع «بي بي سي» اشار فيها الى ان بلاده مستعدة للتحلي «بالمرونة» بشأن انضمامها الى التحالف العسكري الأطلسي. وقال المتحدث الرئاسي «السفير استخدم كلمة «مرونة» وأعتقد ان الأمر يستحق اعطاءه الفرصة لشرح ما كان يدور في ذهنه بالضبط». وتراجع السفير عن تعليقاته والتي كانت بحسب مراقبين بمثابة تنازل كبير لروسيا.

في غضون ذلك قدمت اوكرانيا طلبا عبر منظمة الأمن والتعاون في اوروبا لروسيا لتوضيح حشدها لقواتها.

وبموجب وثيقة فيينا وروسيا طرف فيها، يمكن لأعضاء منظمة الأمن والتعاون في اوروبا طلب معلومات عن الأنشطة العسكرية لأي عضو فيها.

ودعا وزير الخارجية الاوكراني ديمترو كوليبا روسيا وجميع الدول المعنية الى عقد اجتماع خلال الـ 48 ساعة المقبلة لمناقشة تعزيز موسكو العسكري على طول حدودها.

الى ذلك توافق الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي خلال مكالمة هاتفية على مواصلة نهجي «الدبلوماسية» و»الردع» حيال روسيا ودعا زيلنسكي نظيره الأميركي الى زيارة كييف، لاظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي.

ونقلت الرئاسة الأوكرانية قول زيلنسكي لبايدن «أنا واثق بأن زيارتكم كييف خلال الأيام المقبلة ستكون اشارة قوية وستسهم في استقرار الوضع».

لكن واشنطن لم تشر ابدا الى هذه الدعوة في بيانها عن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين والتي وعد بايدن خلالها مجددا برد «سريع وحازم» من الولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائها في حال حصول هجوم روسي.

وفي احدث محاولة لايجاد حل دبلوماسي، عقد المستشار الألماني، اولاف شولتس، اجتماعا مع الرئيس زيلينسكي في كييف امس.

وحذر المستشار الألماني،من عواقب اقتصادية وخيمة على روسيا اذا شنت اي غزو، لكن مسؤولين في برلين اعربوا عن عدم توقع حدوث انفراج.

وبجانب المحاولات الدبلوماسية تتدفق شحنات من الأسلحة النوعية الى اوكرانيا من دول حليفة مع تصاعد المخاوف الغربية من احتمال قيام روسيا بعمل عسكري ضد جارتها الغربية، وتشير اقرب التقديرات الى انه قد يبدأ اليوم. فيما تجنبت بعض شركات الطيران العالمية المجال الجوي لأوكرانيا، رغم اعلان كييف انه لا ضرورة لاغلاقه.

وتسلمت اوكرانيا من ليتوانيا شحنة من صواريخ ستينغر الأميركية المضادة للطائرات، وسترسل اليها استونيا صواريخ جافلين المضادة للدروع كما سترسل لاتفيا ايضا صواريخ ستينغر.

وكانت دول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا اعلنت في وقت سابق انها ستزود اوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، والمعدات اللازمة لتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا في حال تعرضت لهجوم روسي.

