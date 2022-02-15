الكرملين: العلاقات مع واشنطن وصلت إلى «الحضيض»

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: وصف الكرملين امس العلاقات بين موسكو وواشنطن بأنها قد وصلت الى «الحضيض»، رغم تزايد الحوار الثنائي بين البلدين أخيراً. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ان هناك قنوات محددة للحوار، ومن بين الايجابيات التواصل بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن، حيث تحدثا عبر الهاتف يوم السبت، لكن لاتزال العلاقات في جوانب اخرى يشوبها التوتر.

ونقلت وكالة الاعلام الروسية عن بيسكوف قوله في مقابلة «زعيما البلدين على تواصل، وهناك حوار على جبهات اخرى. هذا تطور ايجابي لأنك تعلم انه قبل عامين فقط لم يكن هناك حوار، ولم تكن هناك مثل هذه الاتصالات على الاطلاق» وأضاف «لكن بالنسبة لبقية الجوانب للأسف لا يمكن الحديث سوى عن سلبيات فقط في العلاقات الثنائية. وصلنا الى مستوى متدن للغاية. انها في الواقع في الحضيض»، وفق ما نقلت «رويترز».

وحشدت روسيا اكثر من 100 الف جندي بالقرب من اوكرانيا، لكنها نفت مرارا وجود اي نية لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف «بهستيريا». وتجري روسيا تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا البيضاء، الجارة الشمالية لأوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية ان مقاتلات من طراز سوخوي «سو-30» نفذت دوريات مشتركة على الحدود بين روسيا وروسيا البيضاء.

