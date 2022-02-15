«G7» تهدد بعقوبات «هائلة» على موسكو

عربيات ودوليات

برلين - الوكالات: أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع «G7» امس استعداد بلادهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات «عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي» خلال «مهلة قصيرة جدا» في حال شنت هجوم عسكري على اوكرانيا.

وأعلن وزراء مالية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وايطاليا واليابان في بيان ان «أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية الى نزع فتيل الأزمة» لكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها المانيا هذه السنة توعدت بأن «أي عدوان عسكري روسي جديد ضد اوكرانيا سيقابل برد سريع وفعال».

