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حريق في مركز عسكري للحرس الثوري غرب إيران


طهران - الوكالات: أعلنت وكالة «نور نيوز» عن اندلاع حريق محدود في احدى قواعد الاسناد التابعة للقوات المسلحة بمحافظة كرمانشاه في ايران، بساعة مبكرة من فجر امس. وبحسب مصادر الوكالة، فان الحريق نشب في مستودع يحتوي على زيت محركات ومواد قابلة للاشتعال في احدى قواعد الاسناد العسكري التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشت بمحافظة كرمانشاه، ما ادى الى الحاق اضرار بالمستودع، فيما لم يسفر الحادث عن اي اصابات. وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق واحتوائه في الوقت المناسب، بينما حضرت فرق من الخبراء الى موقع الحادث منذ بداية الحريق لاجراء تحقيق شامل في اسبابه، بينما سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق لاحقا.


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