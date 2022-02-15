مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «الآثار الكبرى»

عربيات ودوليات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة اعلاميا بــ«الآثار الكبرى»، لجلسة 17 فبراير؛ لسماع مرافعة دفاع المتهمين من الأول للرابع. كانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين وعصابته، بملايين الجنيهات، للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج، كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن» بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار. واجهت النيابة راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت ان راتب موله ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.