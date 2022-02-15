قضاة تونس يرفضون مرسوم الرئيس بحل مجلسهم

عربيات ودوليات

تونس - الوكالات: جددت جمعية القضاة التونسيين رفضها لتشكيل مجلس اعلى مؤقت للقضاء خارج مبادئ الشرعية وبما يتعارض مع الدستور وطالبت الجمعية المجلس الأعلى الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسة صلاحياته. ورغم الرفض الواسع محليا ودوليا، فان الرئيس التونسي قيس سعيد قد نفذ قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وعقب هذا القرار اصدر سعيد مرسوما رئاسيا استحدث بموجبه مجلسا مؤقتا يحل محل المجلس الأعلى للقضاء الحالي. ويحظر المرسوم الجديد على القضاة «الاضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه ادخال اضطراب او تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم». وفي بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبرت الجمعية ان هذا المرسوم «عديم السند القانوني والدستوري» معتبرة ان المساس بوضع السلطة القضائية ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلطات لدى السلطة التنفيذية.