كلاكيت ثاني مرة.. دربك خضر يا وزير الخارجية

آراء

لست أدري الى متى سينتقل نواب الأمة من استجواب إلى استجواب مع أنهم متأكدون من أن استجواباتهم لن تقدم ولن تؤخر، وأن الوزراء المستجوبين لايستحقون الاستجواب فوزير الدفاع انصفه نواب الأمة وتجاوز الاستجواب وكذلك وزير الخارجية سيتجاوز الاستجواب لأنه فند محاوره، فبالرغم من أن المحاور لم تكن مقنعة فوزير الخارجية تسلَّم الحقيبة الوزارية وجاءت أزمة كورونا وتعامل معها باحترافية وأدى المطلوب منه وقام بجهد خارق وكان من الأجدر ان يُشكر على دوره، ولله الحمد حافظ على سياستنا الخارجية وتوازنها ومنطقيتها مع جميع دول العالم.

الملاحظ من الاستجوابات الأخيرة أن النواب المستجوبين يدققون على سالفة الشريعة الاسلامية محاولين دغدغة مشاعر الشارع وتحريكه وإحراج النواب الاسلاميين فباستجواب وزير الدفاع ركزوا على موضوع انخراط المرأة بالسلك العسكري وفي استجواب وزير الخارجية قاموا بعرض فيديو لحفلة لايعرف متى وأين أقيمت وما هو دور الوزير بهذه الحفلة وذلك أكبر دلالة على ركاكة وضعف استجواباتهم.

كنت اتمنى ان يكون هناك استجواب لقضية شعبية كاستجواب وزير المالية على قضية هموم ومشاكل المتقاعدين مع التأمينات الاجتماعية وقضية المقترضين مع البنوك وفوائدها العالية.

نحن على ثقة بأنه سيتم تجديد الثقة بوزير الخارجية من قبل النواب وسيتجاوز جلسة طرح الثقة بأريحية، فالرجل يستحق تجديد الثقة بما قام به من جهد وعمل خلال أزمه كورونا وما يقوم به من جهد حتى هذه اللحظة في وزارته، ولابد أن يقدم له الشكر من قبل النواب وليس استجوابه وإني على ثقة بأن أغلبية النواب سيجددون الثقة به، وأقولها يا وزير الخارجية دربك خضر وربي يبارك في جهودك التي قمت بها.

بالختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وأن يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

