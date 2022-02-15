المتسوِّل «فوق العادة»

آراء

التسول العادي هو طلب مال، أو طعام وهو يكون باستجداء عطف وكرم الناس.

في البلاد العربية والمسلمة يختار المتسولون أماكن العبادة والجوامع والأضرحة مكانا لممارسة التسول، أما في الدول الغربية فنجد المتسولين في أنفاق المترو وقرب الساحات العامة والمتاحف «يعتمد على طبيعة الحياه في كل مجتمع».

إن الدافع الرئيسي للتسول هو الحاجة سواء كانت فقراً أو دَيْناً أو إعاقه عقلية أو جسدية وأحيانا مرض، والأسباب كثيرة.

وعادةً نجد المتسولين بملابس رثة وممزقة ويتسم حديثهم بالانكسار والرجاء والإلحاح في الطلب.

هذا المفهوم العام للمتسول والمتعارف عليه بين دول العالم، اليوم وفي زمننا هذا ظهر نوع اخر من التسول وهو ظاهرة تفشت في المجتمع «متسول المنصب»، ونلاحظ عليه الاناقة في اللبس واللباقة والرُّقي والطلاقه في الحديث وأكاديمي ذو تعليم عالٍ وأحيانا يكون محدود الكفاءة، ليس فقيراً ولديه ما يكفل له العيش الكريم وليس مريضاً بل بكامل قواه العقلية والصحة الجسدية وقد يكون إسلاميا أو علمانيا أو قوميا أو يساريا أو اشتراكيا، وقد يكون أيضا مثقفا أو كاتبا أو شاعرا أو أديبا أو فنانا أو رياضيا أو إعلاميا، فجميع مفاصل المجتمع معرضة للسقوط في شباك هذا المرض الفتاك.

هذا المتسول يطمح للوصول إلى مكانة مرموقة ووظيفة تُتيح لهُ التباهي والتفاخر بين الناس ويصبح مشهوراً، لذا يتسوّل مَنْصِباً يتيح له أن يمارس سُلطته بأريحية ويحاول إثبات وجوده في دائرة أصحاب القرار بأي ثمن، منصباً يصل إليه بدون تعب وبدون بذل أي مجهود، وللوصول إلى هذا المستوى من المكانة الاجتماعية والسياسية لابد أن يتسولها، لذلك يختار هذا المتسول الأماكن التي يوجد فيها كبار الشخصيات واصحاب النفوذ والمراكز المرموقة من يستطيعون أن يساعدوه للوصول إلى مبتغاه، فنجده يطيعهم ويوافقهم الرأي من غير تفكير، إنه محترف الطاعة لدرجة انه لا يحزن ولا يفرح إلا بأمر أسياده، ولا يغضب ولا يتحمس ولا يتكلم إلا بأمرهم أيضا، ينافق وأسياده يعلمون لكنهم يحتاجونه لضمان بقائهم في مناصبهم لان بعضهم كان متسولاً أيضا.

ومتسول المنصب يعمل كل ما بوسعه ليثبت ولاءه لأسياده وينتظر شفقتهم لعلهم يعطونه فتات الخبز ويصبح «وزيراً، نائباً، وكيلاً وزارة، أو مديراً.... إلخ» من المناصب القيادية المهمة.

هو متسول فوق العادة، متسول من نوع أخر «خروف يبكي تحت أقدام الراعي يتسول عطفه وثقته لكي يسمح له أن يكون قائداً للقطيع».

والفرق بينه وبين المتسول العادي، هو أن المتسول العادي مصيره بيده أما المتسول فوق العادة فمصيره بيد أسياده إن هم ذهبت مناصبهم ذهبوا.

والمتسول العادي شخصية واضحة للناس محددة الملامح بدون زيف أما الآخر فهو شخصيه ليس لديها قيم ولا مبادئ متقلب بقوالب جديدة حتى لو تنافت مع مفاهيمه، والتأطر بأطر جديدة حسب المرحلة، يتيح لنفسه استخدام جميع الأساليب حتى اذا كانت على حساب تضرر من حوله، وبجميع الوسائل مشروعة وغير مشروعة، متلون وفنان في التملق والنفاق لا يعرف غير سياسة «الأنا» ولديه طاقة هائلة للسير مسافات طويلة المهم الوصول للمنصب والمكانة المرموقة التي تعطيه الثقة وطعم الانتصار.

إن هذه الظاهرة باتت واضحة المعالم واسعة الانتشار ونلاحظ هذا من خلال الكثير من تصريحات المسؤولين غير المسؤولة وغير الواقعية، ولذلك أصبحنا نرى رداءة تخطيط وعشوائية في اتخاذ القرار «في اليوم الواحد قرار وبعد ساعة قرار آخر يلغي ما قبله من قرارات»، سوء تنظيم للأمور وركاكة في الأسلوب والطرح.

متسول المنصب ظاهرة لابد من مكافحتها لأنها سوف تنخر في نخاع المجتمع ويكون مريضاً على الدوام.

«الرجل خرب الذمة، أو ساقط المروءة، لا قوة له، ولو لبس لبس السباع، ومشى في ركاب الملوك». (محمد الغزالي)

بقلم : مريم الخالدي