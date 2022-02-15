عطلـة 9 أيـام!

آراء

المكان على الكرة الأرضية بالشرق الأوسط في قارة آسيا شمال غرب الخليج العربي دولة الكويت صدر في يوم الاثنين 31/1/2022م رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأخ الغالي طارق المزرم الموقر (وافق مجلس الوزراء على تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27/2/2022م وحتى يوم الخميس الموافق 3/3/2002م بمناسبة عطلة العيد الوطني ويوم التحرير لعام 2022م وعطلة ذكرى الإسراء والمعراج 1443 هجرية، بحيث تكون أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء – أيام راحة، ويكون يوم الخميس يوم عطلة رسمية على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6/3/2022م) وهنا نشكر الحكومة الرشيدة على الموافقة على إعطاء الشعب عطلة مجموعها 9 أيام متواصلة والشكر موصول للأخ الغالي رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، بس عطلة 9 أيام متواصلة وين يروح الشعب فيها في بلد يخلو من أي وجهة سياحية او ترفيهية؟ بالمختصر وين نروح في 9 أيام يا حكومة؟ أو تبونا نسافر؟

والمهم هنا ماذا سوف يعمل رب الأسرة الكويتي في عطلة مدتها 9 أيام متواصلة والسؤال المهم هنا لمن اقترح ووضع قرار العطلة اين يقضي الكويتيون هذه العطلة؟ أم هي توصية من مستشار يرغب في زيارة اهله واقاربه؟ يا حكومتنا الرشيدة للعلم فقط نحن في بلد اليوم فقير في أي وجهة ترفيهية أو ترويحية وبسبب فيروس كورونا ومتحوراتها تم إيقاف الاحتفالات الشعبية بالعيد الوطني ويوم التحرير يعني أن الأطفال عيال الكويت لن يعيشوا فرحة العيدين الوطني والتحرير والعذر مقبول «كورونا» وتوابعها، وهنا السؤال لماذا لم يتم التفكير بعمل متنزهات بحرية متعددة ونحن في بلد يملك واجهة بحرية كبيرة ولكنها مشغولة من قبل البعض القليل تحت شعار شاليهات خاصة بعقود من أملاك الدولة مقابل مبالغ سنوية شبه رمزية ولكن الحقيقة اليوم ان غالبية هذه الشاليهات يتم تأجيرها على غالبية المواطنين الكويتيين بأسعار خيالية كبيرة لكي يتمتع المواطن عدة ايام في بحر بلاده وهذا يخالف نص العقد بين المواطن صاحب الشاليه والدولة بحيث تكون الاستنفادة لغرض شخصي وليس تجاريا كما هو واقع الحال اليوم، ولنفترض ان اهل الشاليهات لا يجوز الاقتراب منهم اجتماعيا لهذا علينا أن نذهب ونسأل صحاب فكرة عطلة 9 أيام ما فكروا بعمل متنزهين زراعيين كبيرين في العبدلي الزراعية والوفرة الزراعية بحيث يتوافر فيها كل وسائل الراحة والترفيه وتوفير فرص على للشباب الكويتي الذي يملك مركبات خاصة بالأغذية وعمل مواقع تقدم مختلف الخدمات بأسعار رمزية وتكون متاحة للجميع حتى يقل الضغط على المزارع الخاصة التي تفتح أبوابها للجمهور وهي مشكورة على ذلك، أو مد النظر قليلا وفتح الخيال لأصحاب قرار 9 أيام عطلة لما في البحر وهي جزر الكويت بداية من جزيرة فيلكا حتى نصل لجزيرة قاروه لعمل شاليهات واستراحات بسيطة بها مع توفير كل الخدمات المطلوبة للاستخدام البشري لمدة لا تزيد على 3 أيام حتى يسمح للجميع بالاستفادة منها دون ان تحتكر لقلة قليلة أو يستفيد منها القلة ماديا ويكون ريع ثلاثة الاقتراحات دخلا لميزانية الدولة، ولكن الواقع يقول إن أصحاب قرار العطلة الطويلة القادمة بالأيام القليلة القادمة يفضلون سفر المواطن خارج البلاد حتى تصل الطاقة التشغيلية لخطوط الطيران للحد الأقصى وترتفع أسعار تذاكر السفر والفنادق في الوجهات السياحية دون الحساب للحالة المادية للغالبية العظمى من اهل الكويت، يعني تبي تفرح وتفرح أفراد أسرتك ادفع ما بقي من راتبك وباقي الشهر أنطر الفرج بمعاش شهر مارس القادم وهنا أقول الله يرحم أيام الترويح السياحي والعم صالح شهاب -رحمه الله- بس على طاري الترويح والترفيه والسياحة شنو اخبار شركة المشروعات السياحية ومرافقها؟

وبالختام أتمنى ان تتحملوا كلامي لكوني مواطنا بسيطا من فئة الغالبية الصامتة التي لا يعلم حالهم الاقتصادي إلا الله سبحانه وتعالى بسبب الغلاء الذي بات حال كل شيء والحكومة والمجلس الموقرين مشغولين في صنع توافق هلامي مطاطي يدفع فاتورته المواطن، والحين ما في كلام نقوله إلا هذي الكويت صلي على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والدعاء لرب العرش العظيم ان يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وضرر ويرزقنا من يحولها لمركز سياحي ترويحي عشان ان حصلنا عطلة نعرف وين نتمتع فيها، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: صج الاقتصاد عندنا يعتمد على نظرية العرض والطلب؟ الجواب لا ابتكرنا نظرية جديدة تقول تأخر برأيك يزيد سعرك، بس قولي يا مواطن متى راح تترك الخبال؟

