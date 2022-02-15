العم صالح العجيري عالِم صبور

آراء

د. صالح العجيري عالم الفلك الكويتي، الذي عاصر الكثير من الأحداث المهمة التي شهدتها الكويت. كان -رحمه الله- شغوفًا بالعلم منذ صغره إلى درجة دفعته للسفر برحلة طويلة لطلب العلم.

بذل جهدا كبيرًا لرفع مستوى علم الفلك في الكويت، من خلال الكتب التي ألفها والمحاضرات والندوات التي قام بها والمؤتمرات التي شارك فيها، وقد تم تكريمه من قبل الكثير من الجهات العلمية الحكومية والعالمية.

في عام 2015 توقف رحمه الله عن استخدام أجهزة مرصده، وسلم معظمها للنادي العلمي الكويتي الذي خصص له جناحًا أسماه متحف العجيري. وفي بداياته رحمه الله ازداد شغفه عندما وقع بين يديه كتاب «المناهج الحميدية في حسابات النتائج السنوية» فقرأه وفهم جزءا كبيرا منه ولكن بعض الأمور استعصت عليه، فقرر السفر إلى مصر لمقابلة كاتبه، وكانت هذه الخطوة الأولى في طريقه حيث التقى بالكاتب في محافظة الشرقية واستفاد من علمه ومعرفته. حيث تتلمذ على يدي معلمه عبد الفتاح وحيد، فتلقى مبادئ الفلك، ثم التحق بمرصد حلوان، وشهد تأسيس مرصد القطامية، ثم بدأ بعدها بالتواصل مع المراصد حول العالم وكان من أهمها مرصد غرينتش ومرصد البحرية الأميركية.

وقد منحته مدرسة الآداب والعلوم التابعة لجامعة الملك فؤاد الأول في عام 1946 شهادة مدارس المراسلات المصرية، كما حصل عام 1952 على شهادة من اللجنة الفلكية العليا للاتحاد الفلكي المصري تقديرًا لأبحاثه.

تزوج صالح العجيري وأنجب ابنًا وحيدًا، لكن زوجته وابنه وافتهما المنية جراء حريقٍ أصاب منزله وهنا أستذكر عندما ادخل غرفة العناية الفائقة اثر تعرضه لحالة اختناق جراء الحريق الذي شب في منزله عام 2003 واسفر عن وفاة زوجته وابنه بعد اختناقهما اثر استنشاقهما الدخان ‏‏المتصاعد نتيجة الحريق، حيث كان المشهد صادما ومحزناً للغاية لدى والدي رحمه الله حيث تربطه علاقة كبيرة بالراحل العم صالح العجيري على الصعيد الاسري وفي المقابل كان رحمه الله يتمتع بالصلابة والصبر والايمان بالقضاء والقدر.

ومما يذكر حيث عرض د. صالح العجيري حقيبته المدرسية التي اشتراها عام 1927، بـ 75 فلسًا في مزادٍ علني لتُباع بمبلغ 660 ألف دولار، تبرع بها للشعب اللبناني في فترة الحرب مع إسرائيل.

يمتاز الدكتور صالح العجيري بخفة ظله وروحه المرحة، فقد كانت له مشاركاتٌ مسرحيةٌ في شبابه، ومن مأثوراته وكلماته التي تبقى محفورة في الوجدان قوله: «قد بلغت من الكبر عتيًا، أنا رجل جئتكم من الماضي من مستهل القرن العشرين، جاوزت 98، أرى بعين واحدة، وأسمع بأذن واحدة، وأمشي على قدم واحدة، والحمد لله على آلائه ونعمائه، وبطبيعتي لست من الأشخاص الذين ينفعلون سريعًا ولكن بعد فترة من الصدمة أبدأ بالتأثر».

قدم عالم الفلك الدكتور صالح العجيري الكثير من الكتب القيمة في مجال علم الفلك للمكتبة العربية في سنٍ مبكرة حتى أثناء دراسته، ففي عام 1943، قام بطباعة أول تقويم له على أوراق صغيرة لكل شهر، وفي عام 1944 طبع التقويم الثاني على أوراقٍ ملونة في بغداد.

ومن أهم المؤلفات التي قدمها للمكتبة العربية: «علم الميقات»، و«كيف تحسب حوادث الكسوف والخسوف»، و«خارطة ألمع نجوم السماء»، و«دورة الهلال»، و«كيف تستدل على الفصول والوجهات الأربع»، و«جدولة الوقت». كما قدم العديد من الأبحاث المهمة منها «الخطوط والدوائر»، و«أهمية ميل الشمس»، و«رصد الكواكب والنجوم»، و«مداخلات الزمن» وغيرها.

