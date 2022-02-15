آراء

يشهد العالم تطرّفاً جوياً خطيراً؛ فقد زادت درجات الحرارة في العديد من بقاعه صيفاً وانخفضت انخفاضاً حاداً شتاءً ناهيك عن كثرة السّيول والفيضانات التي تجرف أو تطمر العمائر والمزارع والمصانع وتغرق الناس.

ونحن في الكويت جزء من هذا العالم نتأثر ونؤثّر وقد شاهدنا وأحسسنا بوطأة الحرّ في بلادنا طيلة أشهرالصيف الطويلة كما أحسسنا بوطأة البرد في أيام طوال شتاءً.

وعليه؛ فإن السؤال الواجب طرحه هنا: ما سبيل الكويت للحدّ من حدّة الاحتباس الحراري أو تغيّر المناخ سخونةً صيفاً وبرودةً شتاء؟!

طبعاً هناك سبل أقصد طرق عدة أذكر منها هنا: ضرورة زراعة مليون شجرة خضراء في الكويت ضمن عملية تشجير معتمدة من جميع الجهات المعنية، خطة مدتها ثلاث سنوات يُرصد لها ملايين الدنانير لانجازها على أكمل وجه. ونحن في الكويت لدينا إمكانات جيدة؛ لدينا المياه المعالجة وأسلوب الري بالتنقيط والشجيرات الملائمة للبيئة الصحراوية التي يمكن أن نجلب بذورها من مناطق بعيدة أو قريبة عن الكويت شبيهة بمنطقتنا الصحراوية فمن خلال تكثيف زراعة الأشجار التزيينية والجمالية ذات الأوراق الخضراء يمكننا تجميل وتزيين شوارع الكويت ومناطقها السكنية، وفي الوقت نفسه تخفيف حدة الاحتباس الحراري وسطوة أشعة الشمس الحارة جداً صيفا والتي تسبب في كثير من العلل والأوجاع والأمراض.. أخطرها سرطان الجلد..

ولا أذهب بعيداً إذا قلت بأن للمزارعين الكويتيين الحائزين على مزارع على امتداد الحدود الكويتية العراقية وامتداد الحدود الكويتية السعودية دوراً كبيراً في استزراع الأشجار الخضراء أمام مزارعهم وخلفها بل وحولها ما يشكّل خلال خمس سنوات أو أكثر حزاماً أو مصدّاً طبيعياً يخفف من حدة الرياح المتربة التي تهبّ على البلاد من الشمال والجنوب.. أحياناً.

نعم يمكن للمزارع الكويتي أن يسهم في تكوين هذا المصدّ الطبيعي، شريطة أن يلقى التشجيع والدعم من الجهات المعنية وليس القطع والمنع..

ففي النهاية المزرعة حيازة (أملاك دولة) أعني ملك للدولة وليست ملكاً للمزارع؛ لأن الوفرة والعبدلي خارج نطاق تنظيم الدولة حتى الآن.

وما دام المزارع لا يزرع بطريقة تعرقل السير وتسبب الحوادث المرورية فليزرع ما حول مزرعته وأمامها وخلفها مستفيدا من عمال المزرعة ومياهها.. ومن يزرع أكثر من المزارعين يلق تقدير أكثر من الدولة!

وقبل أن نختم؛ فإن بإمكان أصحاب المخيمات أن يسهموا أيضاً بزرع الأشجار الخضراء قرب مخيماتهم في برّ الكويت الفسيح على أن يتردد أصحاب المخيمات على المخيم من وقت لآخر بعد انتهاء وقت التخييم لسقي الشجيرات التي زرعوها وتغذيتها حتى تكبر وتعتمد على نفسها في استمرار حياتها..! فتعمّ الفائدة البلاد والعباد..!

