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دوليه

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تعادل ليستر مع وست هام


فشل ليستر سيتي في العودة لدرب الانتصارات في الدوري الانكليزي بعد أن سقط في فخ التعادل القاتل وسط جماهيره على ملعب «كينغ باور ستاديوم» بهدفين لمثلهما أمام وست هام يونايتد أول من أمس ضمن مواجهات المرحلة 25 من البطولة وانتهى الشوط الأول بهدف في كل شبكة، حيث تقدم الضيف اللندني في النتيجة منذ الدقائق العشر الأولى بفضل جارود بوين. ثم أدرك نجم وسط ليستر يوري تيليمانس التعادل مع آخر دقائق الشوط من ركلة جزاء. وبدا ليستر الشوط الثاني بقوة ليتمكن من التقدم هذه المرة في النتيجة في الدقيقة 57 بتوقيع الجناح البرتغالي ريكاردو بيريرا. وعندما كانت المباراة في طريقها لصالح أصحاب الأرض، اقتنص كريغ داوسون نقطة ثمينة للفريق اللندني بهدف التعادل القاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.


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