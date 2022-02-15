ريال مدريد في «حديقة الأمراء»

دوليه

تعود منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بعد توقف دام نحو شهرين، وذلك بانطلاق مباريات الدور ثمن النهائي ابتداء من اليوم. ويشهد هذا الأسبوع إقامة 4 مباريات فقط، فيما تستكمل المنافسات الأسبوع التالي مباشرة. ومن المقرر أن يلتقي سبورتنغ لشبونة في ملعبه مانشستر سيتي، اليوم في الوقت الذي سيواجه فيه باريس سان جرمان ضيفه ريال مدريد. وستحمل موقعة ملعب «حديقة الأمراء» ذكريات خاصة لعدد من نجوم سان جرمان، عندما يتواجهون مع زملائهم السابقين في الفريق الملكي. ويضم الفريق الباريسي بعض لاعبي الريال السابقين، أمثال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، المدافع الإسباني سيرجيو راموس والأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وسبق لحارس باريس وزميله دي ماريا مواجهة ريال من قبل، لكن المواجهة ستكون الأولى لراموس ضد الميرينغي بعد رحيله عن النادي الصيف الماضي. رغم ذلك، فإن اصطدام راموس برفاقه القدامى قد يتأجل لجولة الإياب، في ظل الشكوك المحيطة حول لحاقه بالمواجهة الأولى لعدم جاهزيته.

ويصطدم ريال في طريقه نحو الفوز بلقب جديد في البطولة، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يخوض «تشامبيونزليغ» للمرة الأولى بقميص سان جرمان، الليلة. وللمرة الأولى لن يكون للأهداف التي يتم تسجيلها خارج الأرض قيمة كبيرة، مثلما كان يحدث سابقا، مع تغيير جديد في نظام المنافسة. وستشهد مباراة الليلة إثارة من نوع كبير، حيث سيواجه ميسي الفريق الملكي مرة أخرى ولكن بقميص الفريق الباريسي، بعد أن كان أحد علامات مواجهات ريال وبرشلونة، فريقه السابق. وسيكون ريال مدريد على موعد أمام ماضيه وما قد يكون مستقبله: ميسي وكيليان مبابي. فالأرجنتيني كان جلاد ريال لسنوات عديدة، خلال الفترة التي قضاها لاعباً في برشلونة، حيث واجه ميسي الميرنغي 44 مرة، فاز في 19 منها وخسر 14 مقابل 11 تعادلا، وسجل «البرغوث» 26 هدفا بقميص البرشا أمام ريال، منها 15 في البرنابيو. أما كيليان مبابي فتشير جميع التكهنات إلى احتمال انتقاله إلى العاصمة الإسبانية الموسم المقبل.

وبدأ ميسي بالفعل في الاندماج في كتيبة المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو، فبعد بداية متعثرة، أصبح الأرجنتيني حاليا أحد الأوراق الرابحة للفريق، إذ يشترك في قيادة الهجوم مع مبابي، بينما ما زالت الإصابة تعاند النجم البرازيلي نيمار منذ أكثر من شهرين ونصف. ومنذ بداية الموسم لم يظهر سان جيرمان بالمستوى المرجو حتى الآن، رغم تصدره للدوري الفرنسي، لكنه ما زال يتحسس الطريق نحو رفع الكأس ذات الأذنين، اللقب الذي تتوق له جماهيره. أما ريال مدريد، يخوض اللقاء متسلحا بالقوة التي أظهرها في بداية الموسم، لكنه تراجع مؤخرا على الصعيد المحلي منذ بداية عام 2022 وازداد الأمر بإصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مما وضع كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موقف صعب. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها سان جرمان وريال مدريد في ثمن النهائي، وقبل أربع سنوات كان النصر حليفا للفريق الأبيض.

أما المواجهة الأخرى في افتتاح ثمن النهائي، فهي غير متوازنة بين سبورتنغ لشبونة ومانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا على ملعب خوسيه ألفالادي في لشبونة.

ويعتبر ممثل إنكلترا أحد أقوى المرشحين لنيل اللقب، وصل إلى النهائي في النسخة الأخيرة، ويتصدر حاليا البريميرليغ بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وفي مرحلة المجموعات من دوري الأبطال تصدر المجموعة بفوزه في 4 مباريات من أصل 6.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها السيتي، الذي لم يخسر قط في ثمن النهائي منذ موسم 2013-2014، وسبورتنغ في دوري الأبطال.

