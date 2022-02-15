ميلان انتزع الصدارة

دوليه

واصل ميلان صحوته وانتزع الصدارة من جاره وغريمه إنتر بفوزه على ضيفه سمبدوريا 1-0 أول من أمس في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويدين ميلان بفوزه الى مهاجمه الدولي البرتغالي رافايل لياو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة مستغلا كرة طويلة من حارس مرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان، فتلاعب بالمدافع البولندي بارتوش بريزينسكي في الجهة اليسرى وتوغل داخل المنطقة قبل أن ينهيها بتسديدة قوية زاحفة داخل المرمى.

وحقق ميلان الأهم واستغل جيدًا تعثر جاره وغريمه إنتر حامل اللقب أمام مضيفه نابولي 1-1 السبت في افتتاح المرحلة، ليرفع رصيده الى 55 نقطة وينتزع منه الصدارة بفارق نقطة واحدة، علمًا أن إنتر يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

وهو الفوز السابع عشر هذا الموسم لميلان والثاني تواليًا بعد الأول على جاره إنتر بالذات عندما قلب عليه الطاولة في المرحلة الماضية محولا تخلفه الى انتصار 2-1 والذي أعقب تعادله مع ضيفه يوفنتوس 0-0. كما هو الفوز الثالث تواليًا للنادي اللومباردي في مختلف المسابقات بعد اكتساحه ضيفه لاتسيو برباعية نظيفة الأربعاء في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وتفوق ميلان أيضًا بفارق نقطتين عن نابولي الثالث وذلك قبل قمتهما المرتقبة في السادس من الشهر المقبل على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في المرحلة الثامنة والعشرين، وقبلها بخمسة أيام سيلاقي جاره إنتر في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية التي هي الثانية المتبقية لميلان لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا وفشله في حجز مقعد في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بحلوله رابعاً في مجموعته بالمسابقة القارية العريقة. في المقابل، مني سمبدوريا بخسارته الرابعة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السادس عشر. وانتزع روما تعادلا صعبًا 2-2 من مضيفه ساسوولو. تقدم فريق العاصمة بهدف لمهاجمه الانكليزي تامي أبراهام من ركلة جزاء (45+1). ورد أصحاب الارض بهدفين سجلهما مدافع روما، الانكليزي كريس سمولينغ، خطأ في مرماه (47)، وأضاف تراوري الهدف الثاني مستغلا تمريرة عرضية رائعة من دومينيكو بيراردي (73).

وأكمل ساسوولو المباراة بعشرة لاعبين اعتبارًا من الدقيقة 78 إثر تلقي مدافعه جان ماركو فيراري البطاقة الصفراء الثانية، فرمى روما بكل ثقله ونجح في انتزاع نقطة في الوقت بدل الضائع بكرة رأسية من براين كريستانتي.

وبهذا التعادل تخلى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن المركز السادس لجاره لاتسيو الذي حقق فوزاً عريضاً على بولونيا 3-0 السبت.وتعادل إمبولي مع كالياري 1-1، وجنوى مع ساليرنيتانا بالنتيجة ذاتها، في حين تغلب فيرونا على أودينيزي 4-0.

