دورتموند يقلِّص الفارق مع بايرن

دوليه

استغل بوروسيا دورتموند السقوط الصادم لبايرن ميونيخ 2-4 أمام بوخوم السبت، وعاد بفوز ثمين من أونيون برلين بثلاثية نظيفة في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني. ويملك بايرن ميونيخ 52 نقطة مقابل 46 لدورتموند.

وكان نجم المباراة مهاجم دورتموند المخضرم ماركو رويس صاحب هدفين من أصل ثلاثة، علمًا أنّه حظي باستقبال عدائي في ملعب أونيون برلين من قبل أنصار أصحاب الأرض بعد حصوله على ركلة جزاء جدلية في مباراة الفريقين الموسم الماضي.

وحقق دورتموند بداية حذرة لكنه سجّل هدف التقدم عندما سدد رويس كرة قوية من مسافة قريبة وسط عدد كبير من المدافعين لكنها وجدت طريقها إلى الشباك (18).

وسرعان ما أضاف رويس نفسه الثاني بتمريرة عكسية من المدافع الفرنسي دان أكسل زاغادو (25). وحسم الظهير البرتغالي الدولي رافايل غيريرو النتيجة في صالح دورتموند نهائيًا بتسجيله الهدف الثالث من مسافة قريبة (71).

ولم يحتسب الحكم هدفًا لأونيون برلين بعد الاحتكام إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بسبب ارتكاب مخالفة على دفاع دورتموند مانويل أكانغي.

وأدت خسارة أونيون إلى تراجعه للمركز السابع، بعدما استغل هوفنهايم الموقف لينتزع منه المركز الخامس بفوزه على أرمينيا بيليفلد بهدفين نظيفين سجلهما بنجامان هوبنر بكرة رأسية ارتدت من العارضة إلى داخل الشباك (22)، والفرنسي جورجينيو روتر بتسديدة سكنت سقف الشباك (51) ليضع هوفنهايم حدًا لأربع هزائم تواليًا في جميع المسابقات، بينها ثلاث في الدوري. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 34 نقطة متقدماً بأفضلية الأهداف المسجلة على فرايبورغ وبفارق الأهداف على أونيون برلين.

