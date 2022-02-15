مرسيليا يتشبث بالمركز الثاني

دوليه

تشبث مرسيليا بالمركز الثاني الاخير المؤهل مباشرة الى دوري أبطال أوروبا بفوز متأخر 2-1 على ضيفه متز بهدف جميل للبديل البولندي أركاديوش ميليك أول من أمس، في ختام منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وحقق مرسيليا فوزه الثاني تواليًا رافعًا رصيده الى 46 نقطة على بعد 13 نقطة من باريس سان جرمان المتصدر الزاحف نحو استعادة اللقب، وبات يبتعد بأربع نقاط عن نيس الثالث بعد سقوط الاخير امام ليون السبت. ودخل مرسيليا الى المباراة في أعقاب إقصائه المذل من الدور ربع النهائي لكأس فرنسا بخسارته أمام نيس 4-1 منتصف الاسبوع.

وكان فريق المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي حقق انتصارًا كبيرًا على أنجيه (5-2) في المرحلة السابقة ليتابع صحوته في الدوري بعد خسارته أمام ليون. وافتتح سيدريك باكامبو من كونغو الديمقراطية التسجيل (26). وعادل متز بعد أن مرر فالي كانديه كرة جميلة بين المدافعين الى المالي حبيب مايغا في منتصف المنطقة تابعها من أمام المرمى في الشباك (53). ومنح ميليك الفوز لمرسيليا عندما مرر له البوسني سيد كولاشيناتش الكرة برأسه داخل المنطقة، روضها جميلة وسددها بضربة مقصية خلفية رائعة في الشباك (82).

وعزز ستراسبورغ مركزه الرابع مضيقًا الخناق على نيس بفوزه 1-0 على مضيفه أنجيه. وفرط موناكو في فرصة انتزاع مركز مؤهل الى المسابقات الاوروبية، بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه لوريان السابع عشر 0-0.

وعاد نانت الى سكة الانتصارات بفوزه 1-0 على ضيفه رينس رافعًا رصيده الى 35 نقطة في المركز التاسع. وحقق سانت إتيان فوزًا رفعه من المركز الاخير الى الثامن عشر بتفوقه 2-1 على مضيفه كليرمون. واكتسح بريست ضيفه تروا بنتيجة 5-1.

وعاد بريست الى الانتصارات بعد خسارته امام رين في المرحلة السابقة، رافعاً رصيده الى 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

