كلوب: لم نكن في حاجة إلى دياز

دوليه

كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول، سبب عدم الدفع بالوافد الجديد لويس دياز أمام بيرنلي، أول من أمس في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدف يتيم، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنكليزي.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع ليفربول إيكو «ساديو ماني لعب بشكل جيد أمام بيرنلي، لكن كما قلت من قبل، لم تكن الخطة التي وضعتها بأن يبدأ ساديو أساسياً، لكن حدث ذلك بسبب الطريقة التي سارت بها الأمور». وأضاف «تعرض ديوغو جوتا لإصابة في الساق، ولم يتمكن من التدريب معنا يوم السبت، لذا شارك ماني أساسياً». وتابع «عدم الدفع بدياز؟ لويس تأقلم جيداً مع الفريق، لكن هذه مباراة مختلفة تمامًا، لذا أقول له مرحبًا بك في الدوري الإنكليزي الحقيقي». وواصل «لم نكن نريد أن نجرب دياز في المباراة إذا لم نكن بحاجة إليه، ولهذا السبب بدأنا وقدم ماني أداءً جيداً، وعمل بشكل رائع، وهذا بالضبط ما كنا نتوقعه». وانتقل دياز من بورتو إلى ليفربول في الميركاتو الشتوي الماضي مقابل 40 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 20 مليون يورو.

