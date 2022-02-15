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دوليه

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فرنسا تحرز ذهبية الرقص على الجليد


أحرز الفرنسيان غابرييلا باباداكيس وغيوم سيزيرون ذهبية الرقص على الجليد في فئة التزحلق الفني ضمن منافسات أولمبياد بكين الشتوي أمس، لتكون ثالث ذهبيات فرنسا من أصل 11 حصدتها حتى الآن في هذه الدورة. وكان الثاني باباداكيس (26 عاماً) وسيزيرون (27 عاماً) قد أحرزا فضية أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ.
لكنهما كانا حاضرين على الجليد الصيني وخطفا الذهبية مع تسجيل 226.98 نقطة، وهو رقم قياسي عالمي جديد، متقدمين على الروسيين فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف (220.51)، والأمريكيين ماديسون هوبيل وزاكاري دونوهيو (218.02).


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