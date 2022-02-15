برشلونة نجا من الهزيمة

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اقتنص برشلونة تعادلا قاتلا مع مضيفه إسبانيول 2-2 أول من أمس ضمن منافسات الجولة 24 في الدوري الإسباني. وسجل لبرشلونة بيدري في الدقيقة 2، ولوك دي يونغ (90+6)، بينما أحرز لإسبانيول سيرجي داردير في الدقيقة 40، وراؤول دي توماس في الدقيقة 64. وبهذا التعادل، رفع البلوغرانا رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الرابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وبدأت المباراة بتسجيل برشلونة هدف التقدم المبكر، في الدقيقة 2، عندما أرسل جوردي ألبا كرة عرضية من الطرف الأيسر، إلى بيدري الذي سدد مباشرةً في الشباك.

وسدد أداما تراوري، مهاجم برشلونة، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى إسبانيول، في الدقيقة 14. وأرسل جوردي ألبا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت لفيران توريس الذي سدد كرة رأسية قوية، مرت أعلى العارضة في الدقيقة 39.

ونجح سيرجي داردير في تسجيل هدف التعادل لإسبانيول، في الدقيقة 40، عندما تلقى تمريرة من زميله راؤول دي توماس، وصوب من على حدود منطقة الجزاء، على أقصى يسار تير شتيغن، حارس برشلونة.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح جافي لاعب وسط برشلونة في إضافة الهدف الثاني لفريقه، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، التي أثبتت وجود حالة تسلل على فيران توريس.

.وسجل راؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 64، بعدما تلقى تمريرة طولية من زميله سيرجي داردير، واستلمها جيدًا على صدره قبل أن يسدد بقوة في الشباك. وحاول برشلونة العودة في النتيجة، لكن فيران توريس سدد كرة برعونة شديدة، في الدقيقة 72. في المقابل، أطلق راؤول دي توماس تسديدة قوية، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى تير شتيغن، في الدقيقة 78.

ووقع صدام بين بيكيه مدافع برشلونة، وميلاميد لاعب إسبانيول، ليقرر حكم المباراة طرد الثنائي، خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واقتنص لوك دي يونغ هدف التعادل لبرشلونة، في الدقيقة 96، عندما تلقى كرة عرضية من أداما تراوري، ليسددها بضربة رأسية أسفل يسار الحارس، دييغو لوبيز، ويهدي نقطة ثمينة لفريقه.

