أراوخو يعتذر

دوليه

اعتذر الأوروغوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن تصرفه أمام إسبانيول، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني. وبحسب قناة «موفيستار» الإسبانية، فإن أراوخو عندما كان على دكة بدلاء برشلونة، اقترب من ميلاميد لاعب إسبانيول بعد طرده، ليوبخه بعد مشادته مع جيرارد بيكيه.

والتقطت الكاميرات أراوخو يصيح قائلا: «إلى الدرجة الثانية.. إلى الدرجة الثانية».

وكان إسبانيول قد هبط الموسم قبل الماضي للدرجة الثانية، ثم عاد لليغا مطلع الموسم الحالي. وكتب أراوخو بعدها عبر حسابه على «إنستغرام»: «أريد أن أعتذر لكل إسبانيول، عن التصرف المؤسف الذي بدر مني الليلة.. كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة دربي قوية». وأضاف: «أعتبر نفسي شخصًا يحترم المشجعين والأندية المنافسة، لذا لست فخورًا بما حدث».

