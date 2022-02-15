حيات: خطة إعداد متكاملة لمنتخبات السيدات

دوليه

أشادت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات بقرار رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية بدمج الرياضة النسائية إلى دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 15 وحتى 31 مايو المقبل، وتتضمن 15 رياضة جماعية وفردية مختلفة، وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت فاطمة حيات أن دمج رياضة المرأة في دورة الألعاب الخليجية المقبلة، يأتي متوافقا مع النظام العالمي المعمول به في الدورات والبطولات القارية الدولية، وقالت: «سعداء بهذه الخطوة المهمة في مسيرة الفتاة الرياضية الخليجية، والتي جاءت تقديرا للجهود الكبيرة التي قدمتها بنات الخليج عبر سنين طويلة من الإنجاز والعمل الجاد، كما أن دمج رياضة المرأة في الدورة الخليجية المقبلة، من شأنه أن يسهم بتطوير جميع الرياضات النسائية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويضع الفتاة الخليجية في دائرة الاهتمام والمتابعة على ذات قدر المساواة مع أخيها الرياضي، ما يسهم بإحداث قفزة نوعية وشاملة للرياضة النسائية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي».

وأكدت فاطمة حيات أنها ستعقد اجتماعا تنسيقيا مع اللجان الرياضية النسائية في جميع الاتحادات الأسبوع المقبل، لوضع خطة عمل متكاملة، تشمل مراحل الإعداد الخاص والعام لجميع المنتخبات النسائية، وبما يضمن معه ظهور الفرق النسائية الكويتية بأفضل صورة ممكنة، والحصول على أفضل النتائج في الدورة الخليجية. جدير بالذكر أن المرأة ستشارك في 6 ألعاب فقط في الدورة الخليجية الثالثة، وهي: كرة الصالات، والدراجات الهوائية، وكرة الطاولة، وكرة السلة (3 x 3)، وألعاب القوى والألعاب الإلكترونية.

