الزمالك في اختبار قوي أمام سموحة

دوليه

يخوض الزمالك مباراة قوية اليوم أمام مضيفه سموحة بستاد برج العرب في الإسكندرية في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري. ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف خلف الأهلي المتصدر لكن الأحمر له مباراة مؤجلة أما سموحة فيأتي في المرتبة الرابعة برصيد 15 نقطة. ويأمل الزمالك في الفوز اليوم لتصدر الترتيب مستغلا غياب الأهلي عن هذه الجولة لارتباطه بمباراة مع الهلال السوداني بدوري ابطال افريقيا.

فيما يسعى سموحة للفوز والاحتفاظ بموقعه في المربع الذهبي والاقتراب خطوة من الصدارة. ولا يعيش الزمالك أفضل حالاته بعدما ودع كأس الرابطة مبكرا في غياب لاعبيه الدوليين كما أن البداية كانت مهزوزة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع بيترو أتلتيكو الأنغولي بالقاهرة 2-2. ورغم أن سموحة لم يفز على الزمالك منذ عام 2017 إلا أن المواجهة لن تكون سهلة للفريق الأبيض بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في ظل إجهاد اللاعبين الدوليين بجانب قوة المنافس.

وتبدو صفوف الزمالك مكتملة في مواجهة سموحة التي ستشهد على الأرجح الظهور الأول للقائد محمود عبد الرازق شيكابالا بالدوري بعد نهاية عقوبة إيقافه. وتألق شيكابالا في مباراة بيترو أتلتيكو الأخيرة بعدما شارك في الشوط الثاني وساهم في قلب النتيجة من التأخر بهدفين للتعادل 2 ـ2.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمد أبو جبل وحمزة المثلوثي ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأوباما وأشرف بن شرقي وزيزو وشيكابالا وسيف الدين الجزيري.ويعاني سموحة من غيابات مؤثرة على رأسها مروان حمدي هداف الفريق وأحمد رمضان بيكهام للإيقاف بجانب أحمد عيد وشريف رضا للإصابة.

ويراهن أحمد سامي مدرب سموحة على الثلاثي الأفريقي ويليام وصديق أوجولا وأبو بكر ليادو بجانب حسين فيصل الذي يسعى لإثبات قدراته أمام فريقه السابق الزمالك.

وفي مباراة ثانية اليوم بذات الجولة يلعب غزل المحلة صاحب المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط مع المقاولون العرب الخامس عشر بست نقاط.

