فوز بيراميدز وتعادل المصري في «الكونفيدرالية»

دوليه

حقق بيراميدز فوزا مثيرا على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 2-1 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة أول من أمس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وتقدم أهلي طرابلس في الدقيقة 21 عن طريق لاعبه محمد الطبال بعد أداء مميز في الشوط الأول ولكن بيراميدز قلب الطاولة في الشوط الثاني وسجل هدفين. وأدرك بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 56 عن طريق تسديدة إسلام عيسى التي سكنت شباك الحارس محمد نشنوش ثم أحرز المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني الذي حسم الفوز في الدقيقة 78 بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى. وافتتح المصري البورسعيدي مشواره في مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية بالتعادل خارج دياره بدون أهداف مع القطن الكاميروني.وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة. ونجح المصري بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني في تقديم أداء متوازن خاصة في الشوط الأول.ولجأ المصري للدفاع في الشوط الثاني وتألق حارس المرمى أحمد مسعود في الذود عن مرماه.وحصل المصري على أول نقطة من هذه المجموعة متساويا مع القطن بينما يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة الثالثة بعدما حقق فوزا صعبا على ملعبه أمام أوتوهو الكونغولي.

