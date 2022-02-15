عاشور: الحظ حالفنا في «السوبر»

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قال رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور إن الحظ حالف فريقه في فوزه على الكويت في مباراتهما على كأس السوبر التي انتهت بفوز الأخضر 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 أول من أمس على ستاد جابر. وأضاف عاشور في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء: «أبارك للاعبي العربي تحقيق لقب السوبر، وهي بطولة جديدة تضاف إلى خزائن وتاريخ النادي».

وتابع: «المباراة كانت جميلة أمام فريق كبير استحوذ على الكرة وكان الطرف الأفضل خصوصاً في الشوط الثاني، لكن بجهود اللاعبين وصلنا إلى ركلات الترجيح وحالفنا الحظ في الفوز»، موجهاً تحية كبيرة للاعبي العربي على المجهود الكبيرة الذي بذلوه. وتحدث عاشور عن مواجهة الأخضر مع غريمه التقليدي القادسية الجمعة المقبلة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، قائلاً: «لا شك أن القادسية فريق عريق وكبير ومباراتنا معه هي دربي ودائمة تكون مختلفة وليس لها مقاييس خاصة»، متمنياً أن يقدم الفريقان مباراة من الزمن الجميل من خلال المستوى الجيد والأخلاق العالية».

وأعلن عاشور، عن مكافآت فورية لجميع لاعبي الفريق بعد التتويج باللقب، وقال إن كل لاعب في الفريق، سيحصل على مكافأة 3 آلاف دولار. وأحرز الأخضر لقبه الثالث في المسابقة حارماً الكويت صاحب خمسة الألقاب من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم القادسية (6 ألقاب).

ورفض عاشور فكرة استعانة اتحاد الكرة بمدرب الأخضر الكرواتي أنتي ميشا لتدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، وقال في تصريحات تلفزيونية: «نضع مصلحة المنتخب في المقام الأول، وهو ما يستدعي التعامل مع الأمر بموضوعية»، مشيراً إلى أن الاستعانة بالمدرب لمدة 3 أشهر لن يفيد الجانبين لا العربي ولا الأزرق. وتابع: «على اتحاد الكرة الابتعاد عن الحلول المؤقتة والبحث عن جهاز فني على قدر كبير من المسؤولية، لتولي مهمة الأزرق، والعمل على بناء منتخب قوي قادر على المنافسة الآسيوية».

وطرح اسم ميشا ضمن الأسماء المقترحة لتولي تدريب الأزرق مؤقتاً خلال الفترة المقبلة حتى موعد تصفيات كأس آسيا في يونيو المقبل، بالإضافة إلى مدرب السالمية محمد إبراهيم، والمدربين الوطنيين ناصر الشطي وأحمد عبدالكريم.

