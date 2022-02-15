الفوز بالسوبر.. حذر!

محلية

شيء طبيعي في كرة القدم عندما يقولون لا يهمنا من لعب.. المهم من فاز؟ هذا ما حدث اول من امس في مباراة السوبر بين العربي ونادي الكويت بضربات الجزاء فكان الاخضر محظوظاً من بعد ربع ساعة من المباراة بعد ان سجل هدفه الجميل من قبل الجميل علي خلف... حيث وقف اداء الاخضر وصارت المباراة بين فريق الكويت ضد لاعب واحد وهو حارس المرمى سليمان عبدالغفور الذي كالعادة كان اسداً في المرمى وايضا عند ضربات الجزاء فهو الذي صد الكرات الخطرة طوال المباراة وهو من صد ضربات الجزاء وهو من احرز هدف الفوز فشكراً يا سليمان... وما احزنني هو هبوط مستوى اللاعبين بشكل عام وعدم قدرة المدرب من تغيير تكتيكه طوال المباراة وتغيراته الضعيفة التي يجب ان لا ينام الى يوم الجمعة استعدادا للقاء «الدربي» مع القادسية فما قدمه الفريق لا يليق بفائز بالدوري وكأس السوبر.. وما كنت استغرب منه اداء بعض لاعبي الدفاع في استخدام ايديهم وارجلهم بأسلوب خطأ كنا محظوظين فيها بأن الحكم عاند «الفار» في اثبات لعبهم الخطأ في التغطية ومسك اللاعبين فأرجو ان تنتبهوا مستقبلا بأن هناك كاميرات وثلاثة حكام جالسين يشاهدون ما تفعلونه «حركة حركة». أما ما قدمه نادي الكويت من مستوى واداء هجومي كان يستحق عليه الفوز بنتيجة كبيرة من الاهداف فعاب مهاجمو الفريق اضاعة الفرص السهلة.. فهاردلك لنادي الكويت والظاهر تحتاجون الى وصفة سحرية لكي تفوزوا على الاخضر... «لأنه ماله حل». المهم مبروك لمجلس ادارة النادي واقول الشكر الكبير لجماهير الكرة الكويتية التي شرفتنا في المباراة من وقت مبكر وبالتأكيد كان لهم الاثر في رفع مستوى المباراة واللاعبين واخص هنا مشجعي القلعة الخضراء وبالتحديد المشجع «يويو»....

والله من وراء القصد.

