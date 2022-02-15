الداود: الأبيض قدم مباراة كبيرة

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اعتبر التونسي نادر الداوود المدرب المساعد لفريق الكويت ركلات الترجيح ليست ضربات حظ، بل هي ركلة ثابتة تحتاج إلى تدريب اللاعبين عليها، وأيضا دراسة من حراس المرمى لكيفية التعامل معها. وأضاف الداوود في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اللقاء أن الأبيض قدم مباراة كبيرة، وصنع العديد من الفرص، موضحاً: «الفريق الذي يحدث العديد من الفرص لا خوف عليه، لأنه يعرف الطريق إلى المرمى.. ولا يمكن لوم اللاعبين على الفرص المهدرة، فالأهم هو الوصول إلى المرمى، وإذا لم يحالفنا الحظ اليوم في ترجمة هذه الفرص، سيكون بجانبنا في المباريات القادمة». وختم: «الفريق يتطلع للتركيز على الدوري وكأس ولي العهد، خلال الفترة المقبلة.. الكويت فريق بطولات، وينافس دائما على كل الجبهات».

